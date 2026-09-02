Aydın Büyükşehir Belediyespor kadrosuna fransız smaçör Guewe Diouf'u kattı

Aydın Büyükşehir Belediyespor transferi resmen açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde smaçör Guewe Diouf ile anlaşmaya vardı. Kulüp, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Kulübün açıklaması:

Hoş geldin Guewe Diouf! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Guewe Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Guewe Diouf’a Aydın’a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz!

Guewe Diouf'un kariyer geçmişi:

15 Haziran 2002 doğumlu ve 185 cm boyundaki smaçör, kariyeri boyunca France Avenir 2024, Oklahoma Üniversitesi, ASPTT Mulhouse Volley-Ball, Volley-Ball Club Chamalires, CSM Bucureti, UNI Opole ve son olarak AEK Athens formalarını giydi.

Diouf, ayrıca Fransa Milli Takımı formasını da taşıdı ve milli takım kadrosunda 2022-2025 yılları arasında yer aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un resmi açıklaması ve oyuncunun uluslararası kulüp geçmişi, takımın smaç hattına hem deneyim hem de rekabet gücü katma niyetini gösteriyor. Kulüp ve taraftarlar, 1 yıllık sözleşme süresince Diouf'tan istikrarlı katkı bekliyor.

KADINLAR VOLEYBOL 1. LİGİ EKİPLERİNDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA SMAÇÖR GUEWE DİOUF İLE SÖZLEŞME İMZALADI.