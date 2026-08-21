Gökçeada'da organik tarım potansiyeli ve projeler masaya yatırıldı

Gökçeada'da organik tarım değerlendirme toplantısı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen Organik Tarım Değerlendirme Toplantısı, adanın tarımsal geleceğine odaklandı. Toplantıda, yapılmış ve yapılması planlanan tarımsal projeler çerçevesinde organik tarım üretiminin taşıdığı potansiyel ele alındı ve marka değeri yüksek ürünlerin üretimi ile pazarlama olanakları tartışıldı.

Katılımcılar ve toplantı organizasyonu:

Toplantıya Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlık etti. İl düzeyinde temsiliyet sağlayan isimler arasında Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile BÜGEM İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel yer aldı. Ayrıca il ve ilçe müdürlükleri, STK temsilcileri, tarımsal kalkınma kooperatifleri başkanları, köy ve mahalle muhtarları, bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticiler ve teknik personel toplantıda hazır bulundu.

Odak noktaları ve izlenecek adımlar:

Toplantıda, organik üretimin artırılması, kalite standardizasyonu ve pazarlama zincirlerinin güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri olarak belirlendi. Sektör temsilcileriyle yapılan görüş alışverişlerinde, üretimden tüketime kadar izlenebilirlik, kooperatifleşme yoluyla güçlenme ve marka oluşturma stratejileri öne çıktı. Katılımcılar, adanın üretim profiline uygun projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Yerel paydaşların geniş katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme, Gökçeada'nın organik tarımda bir çekim merkezi haline gelmesi için atılması gereken adımların tespit edilmesine zemin hazırladı. Toplantıda belirtilen hedefler, yerel üreticilerin desteklenmesi ve ürünlerin ekonomik değerinin artırılmasına yönelik somut çalışmalarla takip edilecek.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE ORGANİK TARIM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.