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Gökçeada'da tarımda sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yeni rota

TÜME Vakfı'nın Gökçeada programı, adanın özgün tarım değerlerini, teknoloji odaklı üretimi ve sürdürülebilirliği birlikte ele aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Gökçeada'da tarımda sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yeni rota

TÜME Tarım Rotası Programı gökçeada'da gerçekleştirildi:

Çanakkale’de Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı tarafından düzenlenen TÜME Tarım Rotası Programı, Gökçeada’nın tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Program çerçevesinde adanın özgün tarımsal değerleri ve üretim modelleri farklı açılardan ele alındı.

Programın hedefleri ve öncelikleri:

Programda, Gökçeada’nın doğal zenginliklerinin korunmasının önemine vurgu yapıldı. Sürdürülebilir tarım, teknoloji odaklı üretim ve katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi; adanın gelecekteki tarımsal planlamasında öncelik olarak belirlendi. Tartışmalarda, tarım teknolojilerinin üretime sağlayacağı katkılar ve uzun vadeli koruma stratejileri masaya yatırıldı.

Katılımcılar, söyleşi ve değerlendirmeler:

Etkinliğe Gökçeada Kaymakamı Osman Acar katıldı; Acar, adanın tarımsal potansiyelinin korunarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Program sırasında TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ile dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması ekseninde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Programa ayrıca Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, tarımsal faaliyet gösteren üreticiler, sektör ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Üreticiler ve katılımcılar program boyunca karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun ilgi gören program, yenilikçi uygulamalar ve sürdürülebilirlik odaklı önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi; elde edilen geri bildirimler, adanın tarımsal potansiyelinin geleceğe taşınması için yol haritası oluşturma sürecine katkı sağlayacak.

ÇANAKKALE’DE TARIM TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ (TÜME) VAKFI TARAFINDAN, GÖKÇEADA İLÇESİNİN TARIMSAL...

ÇANAKKALE’DE TARIM TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ (TÜME) VAKFI TARAFINDAN, GÖKÇEADA İLÇESİNİN TARIMSAL POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ, YENİLİKÇİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA ‘TÜME TARIM ROTASI PROGRAMI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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