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Gölbaşı'nda sürücünün hakimiyeti kayboldu, kamyon yan yattı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 10. kilometresinde sürücünün hakimiyeti kaybettiği 07 ASL 695 plakalı kamyon yan yattı, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölbaşı'nda sürücünün hakimiyeti kayboldu, kamyon yan yattı

kaza ayrıntıları:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolunun 10’uncu kilometresinde bir kamyonun yan yatmasıyla kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür K. yönetimindeki 07 ASL 695 plakalı kamyon, Gölbaşı istikametten Kahramanmaraş yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

yaralının durumu ve müdahale:

Araçta yolcu olarak bulunan Şahin K. kazada hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve olay yerinde güvenlik birimleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN YAN YATMASI SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN YAN YATMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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