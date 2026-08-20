Kendi motorunu ve ışığını üreten ekip TEKNOFEST 2026 finalinde su altı yarışına hazırlanıyor

Karabük Üniversitesi ekibi, yerli çözümlerle su altında yarışacak

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Deep Dive Dynamics takımı, dört yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü insansız su altı aracıyla TEKNOFEST 2026 finalinde yarışmaya hak kazandı. Takım kaptanı Alperen Şabul ekibin amaçlarını ve geliştirme sürecini İHA muhabirine anlattı.

Yerel üretim ve maliyet avantajı:

Şabul, geliştirdikleri sistemlerde mümkün olduğunca yerli ve özgün parçalar kullanmaya özen gösterdiklerini belirtti. Ekibin en dikkat çekici başarısı, aracın motorlarını kendi imkanlarıyla üretmeleri oldu. Piyasada 50-60 bin lira seviyelerinde satılan motorların, takım tarafından yaklaşık 6-7 bin lira maliyetle üretilmesi, bütçe yönetimi ve saha testleri açısından belirgin avantaj sağladı. Motorların üretimi ve izolasyonu, ekibin sahada güvenle test yapabilmesine olanak verdi.

MiniRov ve görev tasarımı:

Takımın geliştirdiği MiniRov aracının tasarımı dar alanlarda görev yapmaya odaklı. Şabul, MiniRov ile kanalizasyon boruları ve su altı kaynaklarının incelenebilmesini, dar alanlara girerek görev yapabilmeyi hedeflediklerini söyledi. Ekip, iki farklı aracı birbirine bağlayarak tek bir görevde koordineli çalışma gerçekleştirecek şekilde sistemi optimize ettiğini ifade etti.

Testler ve saha deneyimi:

Ar-Ge çalışmaları kapsamında ekip, İnebolu açıklarında gerçekleştirdikleri deniz testlerinde ana araçla deniz topografyasını görüntüledi ve su altındaki kayalık bölgelerdeki canlıları gözlemleme fırsatı buldu. Aydınlatma sistemlerini de kendilerinin geliştirdiğini aktaran Şabul, yurt dışından temin edilen bazı ışıkların yüksek derinliklerde yeterli sızdırmazlık sağlamadığını belirtti.

TEKNOFEST değerlendirme sürecinde ekip, ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu ve video final gösterimi gibi aşamalardan geçti. Kritik tasarım raporundan 89,33 puan aldıklarını söyleyen Şabul, şu anda finalist olduklarını ve yarışma için hazırlanıp birinciliği hedeflediklerini kaydetti. Şabul, sonrasında yurt dışı yarışmaları ve TEKNOFEST’in yıldızlar kategorisi gibi üst düzey platformlarda da mücadele etmek istediklerini belirtti.

Yazılım ve otonomi zorlukları:

Yazılım kaptanı Yasin Dırmıkcı, aracın iki temel görevinin görüntü işleme ve otonom keşif olduğunu anlattı. Yazılım geliştirme ve test çalışmaları sürüyor; sistemler deniz ortamında ve ekip tarafından oluşturulan havuzda deneniyor. Dırmıkcı, otonom keşif bölümünün en fazla zorlayan kısım olduğunu, aracın kendi başına hareket etmesi nedeniyle görüş alanı dışında kalan engellerle bazen çarpışmalar yaşandığını ve bu nedenle otonom sistem üzerinde iyileştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisi Yiğit Çiğdem de yarışmalara katılmanın sağladığı tecrübelere vurgu yaptı. Ekip, TEKNOFEST finalindeki performansıyla birincilik için yarışırken hem teknik yeteneklerini hem de saha deneyimlerini göstermek istiyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, 4 YILLIK AR-GE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GELİŞTİRDİKLERİ, MOTOR VE AYDINLATMA SİSTEMLERİNİ DE KENDİLERİNİN ÜRETTİĞİ İNSANSIZ SU ALTI ARACIYLA TEKNOFEST 2026 FİNALİNDE BİRİNCİLİK MÜCADELESİ VERECEK.