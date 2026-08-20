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Yerli E5000 TSI sertifikasıyla Avrupa pazarına kapı araladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ üretimi E5000 lokomotifinin Avrupa Birliği Karşılıklı İşletilebilirlik Belgesi TSI’yı aldığını açıkladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:16

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: İrem Özkan

Yerli E5000 TSI sertifikasıyla Avrupa pazarına kapı araladı

E5000 lokomotifi TSI belgesini resmen aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli elektrikli lokomotif E5000'in Avrupa Birliği Karşılıklı İşletilebilirlik Belgesi olan TSI sertifikasını aldığını duyurdu. Sertifika, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Çağlar Tabak tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay'a takdim edildi.

Sertifika takdimi ve yetkililerin açıklamaları:

Takdim töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu törende, E5000'in hem üretim tesislerinde hem de saha testlerinde kapsamlı performans ölçümlerinden geçirildiğini belirterek, "Lokomotifimiz, Avrupa Birliği sertifikasyonu olan TSI’ya sahip oldu; artık bu vesileyle hem Avrupa Birliği’ne hem de bütün dünyaya satabilme imkanına da sahip olduk" ifadelerini kullandı. Açıklamada, belgenin yerli üretimin dünya standartlarında gerçekleştirilebildiğine dair önemli bir kanıt olduğu vurgulandı.

Üretim noktaları ve seri üretim planı:

Uraloğlu, E5000 lokomotifinin üretiminin Sivas, Eskişehir ve Sakarya tesislerinde yapıldığını ifade etti. Proje kapsamında toplam 95 yeni nesil elektrikli lokomotif üretilmesi planlanıyor ve şu ana kadar seri üretim çalışmalarında 30 adet E5000 tamamlandı. Bakanlığın açıklaması, projenin aralıksız devam ettiğini ve kapasitenin kademeli olarak artacağını işaret ediyor.

TSI sertifikasıyla birlikte E5000'in uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin güçlendiğine dikkat çekiliyor. TÜRASAŞ'ın üç farklı merkezde üretim yapması, yerli tedarik zincirinin ve üretim altyapısının yaygınlığını gösteriyor ve seri üretim hedeflerine ulaşılması halinde ihracat potansiyelinin artacağına işaret ediyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında seri üretimin hızı, teslim programları ve ihracat stratejileri gibi konuların ön plana çıkması bekleniyor. E5000'in TSI onayı, TÜRASAŞ ve ilgili kurumların teknoloji, test ve uyumluluk süreçlerinde ulaştıkları aşamayı somut olarak ortaya koyuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİ A.Ş...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİ A.Ş TARAFINDAN ÜRETİLEN TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFİ E5000’İN AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILIKLI İŞLETİLEBİLİRLİK BELGESİ OLAN TSI SERTİFİKASINI ALDIĞINI AÇIKLADI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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