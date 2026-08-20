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ParkON'la parkta ödeme ve bekleme dönemi sona erdi

ParkON, Gaziantep'te park ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek sürücülere QR, kiosk ve mobil uygulamayla hızlı ve bürokrasisiz ödeme imkanı sağladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 10:59

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Taylan Polat

ParkON'la parkta ödeme ve bekleme dönemi sona erdi

ParkON Akıllı Otopark Sistemi vatandaşların kullanımına sunuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir içi parklanma deneyimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği ParkON Akıllı Otopark Sistemi ile sürücülere zahmetsiz bir çözüm sundu. Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 'Akıllı Şehir Gaziantep' vizyonu doğrultusunda geliştirilen proje, park etme ve ödeme süreçlerindeki bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Cihaz üretiminden yazılıma kadar sistemin tamamı Gaziulaş A.Ş. tarafından geliştirildi.

sistem nasıl çalışıyor:

Sürücüler park alanına araçlarını bıraktıktan sonra alanda bulunan ödeme cihazlarından kalacakları süreyi seçip ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ödeme seçenekleri arasında kiosklar, aracın camındaki QR kodunu okutma, resmi web sitesi ve ParkON mobil uygulaması yer alıyor. Kullanıcıların tercihlerine göre ödeme işlemi saniyeler içinde tamamlanabiliyor.

Ayrıca personel destekli otomatik kayıt mekanizması da bulunuyor. Ödeme cihazı kullanılmadığında görevli personel aracın fotoğrafını çekerek sisteme giriş yapıyor; park halindeki aracın ön camına QR kodlu bilgilendirme fişi bırakılıyor. Bu yöntem, hem denetim hem de kullanıcı yönlendirmesi açısından pratiklik sağlıyor.

vatandaş ve esnaf değerlendirmeleri:

Sistemi kullananlar uygulamadan memnuniyetini dile getiriyor. İhsan Şimfilkir, uygulamanın pratikliğini vurgulayarak, "Gerçekten çok güzel bir şey. Arkadaşlar sürekli hareket halinde olduğu için kendilerine ulaşamayabiliyoruz. Böyle bir sistemin hayata geçirilmesi gerçekten çok güzel olmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Arkadaşı aramama gerek kalmadan birkaç saniye içerisinde plakamı girip kartımı kullanarak ödememi yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede esnaflık yapan Cemal Bozkurt ise özellikle yoğun bölgelerde sistemin işlerin akışını hızlandırdığını ve vatandaşların işini kolaylaştırdığını belirtti.

ParkON, şehir içi trafiği rahatlatmayı ve parklanma stresini asgariye indirmeyi amaçlayarak Gaziantepliler'e modern bir şehir deneyimi sunmayı sürdürecek. Belediye kaynakları sistemin ilerleyen dönemde kullanım oranlarını takip ederek gerekli iyileştirmeleri yapacağını aktarıyor.

PARKON AKILLI OTOPARK SİSTEMİ VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

PARKON AKILLI OTOPARK SİSTEMİ VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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