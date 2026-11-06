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Gölcük'te istinat duvarı çöküşü siteyi tehlikeye attı, 4 villa boşaltıldı

Gölcük'te istinat duvarının çökmesi sonucu bir villa hasar gördü, 4 villa tedbir amaçlı boşaltıldı; yargıda su tahliyesi ve denetim tartışması sürüyor

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölcük'te istinat duvarı çöküşü siteyi tehlikeye attı, 4 villa boşaltıldı

olay ve ilk tespitler:

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi 874. Sokak’ta bulunan 10 villalık sitenin istinat duvarının bir bölümü çökerek bir villaya zarar verdi. Olayın ardından 4 villa, olası can ve mal kaybını önlemek amacıyla tedbiren boşaltıldı. Çökme noktasında ayakta kalan duvar bölümlerinin de yıkılma riski taşıdığı görüldü.

Sitenin çevresindeki istinat yapılarının genel durumunun incelenmesi, tehlikenin bölgesel ve devam eden bir risk oluşturduğunu ortaya koydu. Yerinde yapılan gözlemler, duvarın yalnızca bir noktadaki hasarla sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

hukuki süreç ve bilirkişi bulguları:

Avukat Sedanur Tural, müvekkillerinin yaklaşık bir yıldır devam eden hukuk mücadelesi yürüttüğünü, duvarda su tahliye sisteminin bulunmadığının ilk tespitlerden biri olduğunu aktardı. Bu bulguya dayalı olarak bir bilirkişi raporu alındığı ve belediyeye, inşaatın üst kotundaki eğimli çalışmaları durdurma yönünde başvuru yapıldığını belirtti.

Belediyenin geçici olarak inşaatı durdurduğu ve denetim firmasından geoteknik rapor istendiği ifade edildi. Ancak Tural, sunulan raporun sonuçları üzerine inşaat faaliyetlerinin devamına izin verildiğini, bu sırada ilde yaklaşık bir aydır süregelen yoğun yağışların duvara ek yük bindirdiğini ve su tahliye sisteminin olmayışının çöküşe yol açtığını vurguladı.

davanın seyri ve beklentiler:

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde komşu parseldeki inşaat çalışmalarını sürdüren malik ve müteahhit firmayı konu alan bir yargılamanın devam ettiği belirtildi. Müvekkiller, inşaat çalışmalarının durdurulmasını ve istinat duvarına müdahalenin engellenmesini talep etmiş; söz konusu tedbir talepleri reddedilmiş ve bu karar istinafa taşınmıştı.

Tural, istinaf süreci sürerken duvarın önce 4 Kasım tarihinde bir bölümünün, daha sonra 5 Kasım’ı 6 Kasım’a bağlayan gecede diğer bölümünün yıkıldığını, tek tesellilerinin herhangi bir can kaybının olmaması olduğunu söyledi. Hukuki süreçten çıkacak sonuca göre tedbir kararları ve sorumluluk paylarının yeniden değerlendirilmesi beklendiği ifade edildi.

Olay, hem teknik hem idari boyutlarıyla incelenmeyi gerektiriyor; su tahliyesi, geoteknik raporların sonuçları ve belediye denetimleri önümüzdeki süreçte belirleyici olacak. Site sakinleri için öncelik güvenlik önlemlerinin sağlanması ve benzer risklerin tekrarının önlenmesi olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE 10 VİLLANIN BULUNDUĞU SİTENİN İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİYLE BİR VİLLA...

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE 10 VİLLANIN BULUNDUĞU SİTENİN İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİYLE BİR VİLLA ZARAR GÖRDÜ, 4 VİLLA TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI. ÇÖKMENİN ARDINDAN AYAKTA KALAN DUVARLARIN DA YIKILMA TEHLİKESİ TAŞIDIĞI GÖRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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