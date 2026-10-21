Gölpazarı-Yenipazar yolunda ıslak zeminde kaza: sürücü tedavi altında

kaza detayları:

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunda meydana gelen kazada, yağmurla ıslanan zeminde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıktı. Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede gerçekleşti. Araçta sürücü olarak bulunan Sümeyra B.'nin kullandığı otomobilin plakası 11 EK 300 olarak kayıtlara geçti.

müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sürücü, ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

soruşturma:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; güvenlik güçleri ve yetkililer olayın nedenlerini incelemeye devam ediyor. Yağışın yol yüzeyini kayganlaştırmasının kazada etkili olduğu değerlendiriliyor.

BİLECİK'TE YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI