Gömce-İmrallı asfaltıyla kırsala ulaşım rahatladı

Yol çalışmasının kapsamı ve teknik detaylar:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirme politikası çerçevesinde Gömce-İmrallı yolundaki çalışmaları tamamlayarak güzergahı bölge halkının kullanımına sundu. Dört ilçeyi; Baklan, Çivril, Bekilli ve Uşak’ın Karahallı ilçesini birbirine bağlayan bu koridor, yıllardır toprak ve stabilize zeminde bulunuyordu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada yol 7 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde inşa edildi. Güzergaha uygulanan 56 bin metrekarelik sathi kaplama asfalt, zorlu hava koşullarında ulaşımı aksatan olumsuzlukları gidermeyi hedefliyor. Ayrıca yol güvenliğini artırmak amacıyla viraj düzenlemeleri yapıldı ve dere yataklarındaki su akışını kontrol altına almak için belirlenen 9 kritik noktaya büz yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Açılış töreni ve yerel tepkiler:

Bekilli’deki temaslarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir ile birlikte Gömce Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinlerinin yolun hizmete girmesi dolayısıyla düzenlediği hayır yemeğine katılan Çavuşoğlu, coşkuyla karşılandı ve bölge halkı ile birlikte kurdele kesti.

Başkan Çavuşoğlu, projenin ortaya çıkış hikâyesini paylaşarak, “Geçmişte bu güzergahtan tesadüfen geçerken iki yolun birbirine bağlanmamasının büyük bir eksiklik olduğunu fark etmiştim. Muhtarımızın ve bölge halkımızın ısrarlı talepleriyle birlikte bu kritik yatırımın adımlarını attık. Bugüne kadar yapılmamış olması önemli bir eksiklikti. Bizler kırsalda üreten, bu toprakları geliştiren tüm vatandaşlarımızı baş tacı ediyoruz. Üretenin her zaman yanında duracak, dayanışma içinde Denizli’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinlerinin memnuniyeti ve beklentiler:

Gömce Mahalle Muhtarı Özkan Çavuşlar, mahallenin yıllardır kendi kendine yetmeye çalışan bir yapıda olduğunu belirterek Başkan Çavuşoğlu’na ve ekiplere teşekkür etti: “Bugün Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na mahallenin hangi sorununu, hangi talebini iletsek çözüme ulaşabiliyoruz. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Vatandaşlar, yolun hizmete girmesinin günlük yaşamı kolaylaştıracağını, ulaşımda yaşanan zorlukların sona erdiğini ve özellikle kış aylarında erişimin güvenli hale geldiğini vurguladı. Hayır yemeğiyle Başkan’a gösterilen minnettarlık, bölgedeki beklentinin giderildiğini gösterdi.

Ekonomik ve sosyal etkiler:

Güzergahın açılması, ilçeler arasındaki komşuluk, ticari ve sosyal ilişkileri güçlendirecek. Kırsal mahalleler arasındaki ulaşımı kolaylaştıran proje, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarımsal üretimin lojistiğine doğrudan katkı sağlayacak. Üreticiler, emekle yetiştirdikleri mahsullerini pazarlara daha hızlı, güvenli ve ekonomik şartlarda ulaştırabilecek.

Yerel yönetimin altyapı yatırımı, hem günlük yaşamı hem de bölge ekonomisini destekleyecek somut bir adım olarak sunuluyor; mahalle halkı yapılan çalışmanın kalıcılığından ve sağlayacağı faydalardan umutlu olduğunu ifade ediyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAKLAN, ÇİVRİL, BEKİLLİ VE UŞAK’IN KARAHALLI İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP GÖMCE-İMRALLI YOLUNU TAMAMLAYARAK BÖLGE HALKININ KULLANIMINA SUNDU. İLK KEZ ASFALTLA BULUŞAN YOLUN HİZMETE GİRMESİ DOLAYISIYLA HAYIR YEMEĞİ DÜZENLEYEN GÖMCELİLER, BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ.