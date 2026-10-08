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Gönül gözüyle yol gösteren öğretmen Adana'da görme engelli öğrencilere umut oluyor

Adana'da 26 yıllık öğretmen Alpay Şahin, görme engelli öğrencilerine hem sosyal bilgiler dersi veriyor hem de kendi deneyimiyle rehberlik ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gönül gözüyle yol gösteren öğretmen Adana'da görme engelli öğrencilere umut oluyor

Adana'da gönül gözüyle eğitim

Çukurova ilçesinde bulunan Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Alpay Şahin, görme engelli öğrencilere 26 yıllık mesleki deneyimiyle eşlik ediyor. Okulda eğitim gören 64 görme engelli öğrenciyle aynı ortamda yürütülen eğitim çalışmalarında Şahin, hem ders anlatarak hem de yaşam deneyimlerini paylaşarak rehberlik ediyor.

Mesleki tecrübe ve rol modellik:

50 yaşındaki Şahin, 5 yaşından sonra görme engelli olduğunu ve bu tecrübeyi öğrencileriyle paylaşmanın kendisini motive ettiğini söylüyor. 26 yıllık öğretmenlik hayatının büyük bölümünü özel eğitim alanında sürdüren Şahin, son 16 yıldır görev yaptığı okulda yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak ders işlerken, öğrencilere kitap bilgisinin ötesinde hayatta karşılaşabilecekleri zorlukları aşma konusunda örnek oluyor.

Şahin, önce normal bir okulda çalıştığını, ardından bu okula gelmek için ısrar ettiğini belirtiyor: 'Ben öncesinde normal okulda çalışıyordum. Sonrasında ısrarla bu okula gelmek istedim. Nedeni ise buradaki öğrencilere yardımcı olabilmek, rol model olabilmek.' Öğrencilerle kurduğu iletişimin ve gönül bağının eğitim başarısına olumlu yansıdığına vurgu yapıyor.

Öğrencilerin sesi ve okul ortamı:

Öğrenciler de okula ve öğretmenlerine bağlılıklarını dile getiriyor. Öğrencilerden Zeliha Döğer, 'Böyle bir okulda okumak çok güzel bir his. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok iyiler, her zaman bana ışık ve umut kaynağı oluyorlar.' ifadelerini kullanıyor. Bir diğer öğrenci Elif Arfa ise, 'Burada okumak çok güzel. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu okula gelmek benim için çok iyi oldu.' diyerek okulun kendisine kattıklarını özetliyor.

Şahin, kendi okul deneyiminden hareketle öğrencilerine hem akademik bilgi hem de yaşam becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Kendi geçmişindeki görme engelli öğretmenlerin kendisi için rol model olduğunu aktaran Şahin, öğrencilerinin gelecekte karşılaşacakları zorluklarda 'Alpay hocamız nasıl başarmış, ben de başarırım' düşüncesiyle motive olacaklarını ifade ediyor.

Okulda verilen eğitimin ve kurulan güçlü ilişkinin, görme engelli öğrencilerin eğitim yolculuğunda belirleyici olduğunu vurgulayan Şahin ve öğrenciler, aynı hedefe birlikte ilerlemenin önemine dikkat çekiyor.

Alpay öğretmen, öğrencilerine gönül gözüyle yol gösteriyor

Alpay öğretmen, öğrencilerine gönül gözüyle yol gösteriyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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