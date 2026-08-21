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Gönüllüler Şuhut'ta kan vererek umut oldu

Kızılay'ın Şuhut'taki kan bağışı kampanyasına 7'den 70'e geniş katılım oldu; vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine umut olmak için düzenli bağış çağrısına yanıt verdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gönüllüler Şuhut'ta kan vererek umut oldu

Şuhut'ta düzenlenen kampanya yoğun ilgi gördü:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, ilçe halkından büyük destek aldı. Etkinlikte, farklı yaş gruplarından vatandaşlar etkinlik alanına gelerek bağış için sıraya girdi ve kampanyaya katkıda bulundu.

Katılım ve uygulama:

Kampanya kapsamında belirlenen noktalarda görev yapan ekipler, gelen gönüllü bağışçıları kabul etti ve kan verme sürecini yönetti. Çok sayıda kişi kan vererek kampanyaya destek sunarken, organizasyonun yerel katılıma açık olduğu gözlendi.

Bağışın önemi:

Yetkililer etkinlikte kan bağışının hayati önemine dikkat çekti; düzenli bağışın sürdürülebilir kan stoğu için kritik olduğu vurgulandı. Ayrıca bir ünite kanın dahi birden fazla hastanın tedavisine katkı sağlayabildiği hatırlatıldı ve vatandaşların bu bilincin artması için duyarlılık göstermesi istendi.

Kampanyaya katılanların duyarlı davranışı, ihtiyaç sahibi hastalar için umut kaynağı oluşturdu ve benzer etkinliklerin devamının önemine işaret etti.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN ŞUHUT İLÇESİNDE KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI...

AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMPANYAYA 7'DEN 70'E TOPLUMUN HER KESİMİNDEN VATANDAŞ DESTEK VERDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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