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Sulama kanalında zamansız tehlike: Tarsus'ta 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, kardeşi aranıyor

Yeni Mahalle 4018 Sokak'taki sulama kanalına düşen 6 yaşındaki Y.H., vatandaşlar tarafından kurtarılarak yoğun bakıma kaldırıldı; polis 9 yaşındaki M.H.'yi arıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:09

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sulama kanalında zamansız tehlike: Tarsus'ta 6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, kardeşi aranıyor

Olayın ayrıntıları:

Tarsus ilçesi Yeni Mahalle 4018 Sokak'ta bulunan sulama kanalında bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği yönünde ihbar alınması üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan Y.H. (6), sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Yetkililer, çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Kurtarma anı:

Y.H.'yi sudan çıkaran Tuğra Nazmi Sarıgül, olay sırasında bir ayakkabıcının önünde oturduklarını ve yardım sesleri duyunca koştuğunu aktardı: "Ben direkt koştum. Baktığımda çocuk suyun üzerinde yüzüyordu. Hemen kanala atladım. Bahçe sulamak için kullanılan hortumun bulunduğu noktadan çocuğu sudan çıkardım." Sarıgül, çocuğun kıyıya çıkarıldıktan sonra çevredekilerin müdahale ettiğini, istifra ettiğini ancak bilincinin tamamen yerine gelmediğini söyledi.

Arama çalışmaları:

Polis ekiplerinin aileyle yaptığı görüşmede, ailenin 9 yaşındaki M.H.'den haber alamadığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgedeki arama ve araştırma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

TARSUS’TA KANALA DÜŞEN KARDEŞLERDEN BİRİ YOĞUN BAKIMDA BİRİ DE KAYIP

TARSUS’TA KANALA DÜŞEN KARDEŞLERDEN BİRİ YOĞUN BAKIMDA BİRİ DE KAYIP

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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