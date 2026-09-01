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Tarafsız yargı adalet ve demokrasinin teminatı olmalı

Van OSB Başkanı Memet Aslan, yeni adli yıl mesajında tarafsız ve bağımsız yargının adalete güveni sağladığını ve demokrasinin temeli olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tarafsız yargı adalet ve demokrasinin teminatı olmalı

Van OSB Başkanı Memet Aslan'ın yeni adli yıl mesajı:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yeni adli yıl vesilesiyle yayımladığı mesajda adaletin insanı merkeze alan bir anlayışla tesisi gerektiğini belirtti. Aslan, hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak bağımsız bir yargı düzenine ulaşmanın öncelikli hedef olması gerektiğini ifade etti.

adaletin insanı merkeze alması:

Aslan mesajında, "Vatandaşın adalet duygusunu tatmin ederek toplumda huzur ve güven ortamını sağlayan, insanı hukukun merkezine yerleştiren, hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması temel hedef olmalıdır. İleri demokrasinin temel kriterlerini ölçüt kabul eden bir yargı düzeni, olmazsa olmazımız olmalıdır. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, fikir ve düşünce özgürlüğünü kutsayan bir adalet anlayışı, temel düstur olmalıdır" sözlerine yer verdi. Bu yaklaşımın, adalet mekanizmasının insan odaklı ve hakkaniyetli işlemesi gerektiği vurgusunu taşıdığı belirtildi.

tarafsızlık, şeffaflık ve toplum güveni:

Başkan Aslan, adalete olan güvenin korunmasının toplum huzuru için hayati önem taşıdığına dikkat çekti: "Tarafsız ve bağımsız yargı vicdanları rahatlatan, vatandaşın adalete güven duygusunu hep üst seviyede tutmasını sağlayan bir olgudur. Vatandaşların adalete karşı olan güven duygusunu zedeleyen, insanların vicdanlarını yaralayan yargılamalardan kaçınılmalıdır. Tarafsız ve bağımsız yargı gelişmiş demokrasilerde temel hükümdür. Adil yargılama, yargılamaların şeffaf, tarafsız ve cezalandırmalara dönüşmeden tamamlanması ilkesel bir hüküm olmalıdır" dedi.

Aslan, ayrıca birlik ve beraberliğin, yüksek refah düzeyi, eğitim ve kültürel birikimin ancak demokratik değerlere saygılı ve işleyen bir adalet mekanizmasıyla sağlanabileceğini belirterek mesajını şöyle tamamladı: "Birlik ve beraberliğin sağlanması, refah seviyesi yüksek, entelektüel bilgi birikimine sahip, kültürlü, eğitimli ve müreffeh bir toplum var etmenin yolu; demokrasinin sunduğu evrensel değerlere saygılı, adalet mekanizmasının sağlıklı işlediği, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin hüküm sürdüğü bir yapılanmayla mümkündür. Bu düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize ve adalet sistemimize hayırlı olmasını diliyorum."

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, YENİ ADLİ YIL DOLAYISIYLA...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, YENİ ADLİ YIL DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, "TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGI GELİŞMİŞ DEMOKRASİLERDE TEMEL HÜKÜMDÜR" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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