Times meydanı'nda öldürülen Bank of America başkan yardımcısı Erin Piacenti

Olayın kısa özeti

ABD'nin New York kentinde, Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti. Olayda bir kişinin daha yaralandığı, saldırganın ise polis müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Olayın gelişimi:

New York Polis Teşkilatı Komiseri (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı önceden provokasyon olmadan gerçekleşti ve iki ayrı saldırı yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldi. Saldırgan, ilk olarak metro durağından çıkan ve eşiyle birlikte karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaşarak, kırmızı bir alışveriş poşetinden çıkardığı iki bıçakla saldırdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

saldırgan ve polis müdahalesi:

Saldırgan daha sonra cadde boyunca ilerleyerek 32 yaşındaki Erin Piacenti'ye saldırdı; Piacenti kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde saldırganla yaklaşık dört dakika boyunca konuşarak bıçakları bırakmasını sağlamaya çalıştı. Yapılan müdahalede saldırgan teslim olmayı reddetti, memurları tehdit etti ve bıçakları onlara yöneltti. Polis ekipleri önce şok tabancası kullandı, bunun etkili olmaması üzerine ateş açıldı; saldırgan daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganın kimliği Queens bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros olarak açıklandı. NYPD kayıtlarına göre Cisneros'un daha önce tutuklanma geçmişi bulunmamakla birlikte, 2018 ve 2019 yıllarında belgelenmiş ruh sağlığı kayıtları olduğu belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ayrıntıların netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda meydana gelen bıçak saldırı sonucunda Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti'nin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi. Şüpheli, polis müdahalesi sonrası kaldırıldığı hayatını kaybetti.