Grip aşısı kalp sağlığında beklenmedik bir koruyucu rol üstleniyor

Grip aşısı ve kalp sağlığı:

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, grip aşısının yalnızca solunum yolunu korumakla kalmayıp kalp ve damar sistemi üzerinde de koruyucu etkisi bulunduğunu vurguluyor. Dr. Türk, aşılamanın gribe bağlı iltihaplanmayı önleyerek damar içi pıhtı oluşumunu azaltabileceğini ve kalbin üzerindeki yükü hafiflettiğini belirtiyor.

Gribin kalbe etkileri:

Grip genellikle yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve solunum belirtileriyle seyreder; ancak kalp hastalarında daha ağır seyredebilir. Enfeksiyonun yarattığı iltihaplanma damarların daralmasına ve pıhtı oluşumuna zemin hazırlayarak kalp krizi ve inme riskini artırabilir. Ayrıca enfeksiyon sırasında artan oksijen ihtiyacı ve kalbin daha fazla çalışması, özellikle koroner damar hastalarında kriz tetikleyebilir. Ateş ve sıvı kaybı ise ritim bozukluklarına yol açabilmektedir.

Aşının koruyucu mekanizması ve öneriler:

Aşının temel amacı vücudu grip virüsüne karşı hazırlamak olsa da, yapılan araştırmalar bu hazırlığın kalp-damar üzerindeki iltihaplanmayı azaltmak suretiyle dolaylı koruma sağladığını gösteriyor. Dr. Türk, aşı sayesinde damar duvarlarındaki iltihaplanmanın hızlanarak damar sertliğine katkıda bulunmasının önlenebildiğini, böylece uzun vadede damar sağlığının korunmasına yardımcı olunduğunu aktarıyor.

Grip aşısı yıllardır güvenle kullanılmakta olup ciddi yan etki riski düşüktür. En sık bildirilen etkiler arasında enjeksiyon yerinde hafif ağrı, kızarıklık veya kısa süreli halsizlik bulunur; nadiren hafif ateş veya kas ağrısı görülebilir ve genellikle 1-2 gün içinde geçer. Aşı canlı virüs içermediği için gribe yol açmaz, bağışıklığı güçlendirir. Koruyuculuğu yaklaşık 6-12 ay sürer ve her yıl virüs tipleri değiştiği için aşı içeriği güncellenir; bu nedenle her sonbahar yeniden aşı olunması önerilmektedir. Dr. Türk, özellikle aşılamanın Eylül-Kasım döneminde yaptırılmasının uygun olduğunu belirtiyor.

Kimler öncelikli aşı olmalı:

Dr. Türk, her yıl sonbaharda öncelikli olarak şu grupların grip aşısı yaptırmasını öneriyor: kalp ve damar hastalığı olan kişiler, 65 yaş üstü bireyler, kronik akciğer, böbrek veya diyabet hastaları, hamileler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sağlık çalışanları ve toplu alanlarda çalışan kişiler. Bu gruplarda grip enfeksiyonunun yol açabileceği komplikasyonlar daha ağır olabildiği için aşılama önem taşıyor.

Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış beklenir; bu nedenle özellikle kronik hastalığı olan bireylerin aşıyı ihmal etmemesi, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından önemlidir.

KARDİYOLOJİ UZMANI DR. ERCAN TÜRK, GRİP AŞISININ KALP VE DAMAR SİSTEMİNDE KORUYUCU ETKİ GÖSTERDİĞİNİ BELİRTEREK, "AŞI, GRİBE BAĞLI İLTİHAPLANMAYI ÖNLEYEREK DAMAR İÇİ PIHTI OLUŞUMUNU AZALTIR VE KALBİN ÜZERİNDEKİ STRESİ HAFİFLETİR" DEDİ.