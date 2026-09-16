Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Güdül'de servis denetimleri artırıldı

Ankara Güdül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde okul servislerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, araçları durdurarak hem teknik hem de idari kontroller yaptı.

denetimin kapsamı:

Yapılan kontrollerde servis araçlarının teknik donanımları, emniyet kemerleri, dur lambaları ve araç takip sistemleri gibi güvenlik unsurları ayrıntılı şekilde incelendi. Ayrıca sürücülerin ehliyet, ruhsat ve gerekli diğer belgeleri de eksiksiz olup olmadığı yönünden sorgulandı.

uyarılar, yaptırımlar ve takip:

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli uyarılar yapıldı ve mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandı. Jandarma yetkilileri, denetimlerin belirli aralıklarla ve farklı noktalarda devam edeceğini belirterek öğrenci taşımacılığının en üst düzeyde güvenliğinin sağlanmasının kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Uygulamaların amacı, hem araçların teknik açıdan güvenli olduğundan emin olmak hem de sürücü ve yolcu uygulamalarının mevzuata uygunluğunu sağlamak. Ekipler, denetimlerin sürücülerde farkındalık oluşturmasına ve olası risklerin azaltılmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

Velilere ve servis işletmecilerine de düzenli kontrollerin yapılacağı hatırlatılırken, kurum yetkilileri ihlallerin önemine dikkat çekti ve güvenlik kurallarına uyulmasının öğrencilerin korunmasında belirleyici olduğuna işaret etti.

ANKARA GÜDÜL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI’NIN BAŞLAMASIYLA OKUL SERVİSLERİNE VE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM YAPILDI.