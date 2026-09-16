Dolar 48,6421 +0,04%
Euro 56,1497 +0,02%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.777,69 +0,03%
EUR/USD 1,1545 -0,10%
Brent Petrol 108,35 -0,37%
--°

Çatalca'da baskında 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

15 Eylül'de düzenlenen operasyonda Çatalca'da bir ev, otomobil ve tırda yapılan aramalarda 11,5 kilogram kokain ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 16 Eylül 2026 - 01:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatalca'da baskında 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

Çatalca'da baskında 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışma sonucu Çatalca'da düzenlenen operasyonda toplam 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

operasyon detayları:

Çalışma kapsamında 15 Eylül tarihinde bir ev, bir otomobil ve bir tıra eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 11 kilo 500 gram kokain bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÇATALCA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 KİLO 500 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

ÇATALCA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 KİLO 500 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı
images

Altı gündür aranan 32 yaşındaki kişi Güneşgören yaylasında bulundu
images

Kayseri'de fabrika önünde intihar eden kişi yaşamını yitirdi
images

Park halindeki tırın kabini alev aldı, ürünler boşaltıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altı gündür aranan 32 yaşındaki kişi Güneşgören yaylasında bulundu

Arda Güler'in frikiği ve Espi'nin son vuruşu real madrid'e galibiyeti getirdi

Kayseri'de fabrika önünde intihar eden kişi yaşamını yitirdi

Akdeniz sahillerinde sezon heyecanı: Mersinli balıkçılar denize uğurlandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi