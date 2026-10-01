Soma'da maden ocağında göçük: iki işçi sağ kurtarıldı, beşi için arama sürüyor

Olayın ayrıntıları:

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili resmi açıklamayı Manisa Valiliği yaptı; açıklamada, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Ekipler, göçük altında olduğu değerlendirilen diğer 5 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların önceliği, kazazedelerin güvenli şekilde çıkarılması ve sahadaki risklerin kontrol altına alınması olarak belirtildi.

Valiliğin açıklaması:

Manisa Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Soma’da madende göçük: 2 işçi sağ kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor