Gülsoy’dan komitelere mektup: ahilik ve birlik vurgusu

KTO başkanından seçim öncesi çağrı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 3 Ekim'de gerçekleştirilecek Oda Organ Seçimleri öncesinde komite üyelerine yazdığı mektupta ahilik değerlerine, vefa bilincine ve ortak akla vurgu yaptı. Gülsoy, mektubunda herhangi bir şahsi ikbal peşinde olmadıklarını, tek amaçlarının Kayseri'ye ve ülkeye hizmet etmek olduğunu belirtti.

ahilik, sorumluluk ve ticaret anlayışı:

Mektubunda kültürel ve manevi miras olan Ahilik'i sadece söylemde değil, özde yaşatacaklarını ifade eden Gülsoy, bunun gelecek kuşaklara bırakılacak en kıymetli miras olduğunu söyledi. Gülsoy, mektubunda 'Evvel refîk, bâde'l-tarîk' ifadesine atıfta bulunarak yol arkadaşlığına önem verdiğini belirtti ve üyelerine teşekkür etti.

Başkan, ticaretin zorluklarına karşı basiretli tüccar kimliğiyle hareket edeceklerini vurguladı. Mektupta yer alan ifadeler arasında; 'rızkın onda dokuzu ticarettedir' anlayışıyla hareket eden, riskin ticarette yoğun olduğunun bilincinde iş insanları oldukları; dönemsel sıkıntılara rağmen 'enseyi karartmadan' rotayı bilen bir kaptan edasıyla yoluna devam edecekleri yer aldı. Gülsoy, bu çerçevede ailevi ve ticari zorlukların etkileyebileceğini kabul etmekle birlikte, kararlılıktan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

seçim süreci, rekabet ve sonrası:

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerinde Gülsoy, seçimin doğası gereği bir rekabet olduğunu kabul ettiğini ancak seçimin ardından kazananların sandığı zedelemeden herkesle kucaklaşması gerektiğini ifade etti. Mektupta, seçim dönemindeki ayrılıkların seçimi takiben bir kenara bırakılması ve tüm komite üyelerine eşit mesafede hizmet edilmesinin bir lütuf değil, Ahilik kültürünün yüklediği bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Rekabet metaforu olarak yağlı güreşten örnek veren Gülsoy, 'bu kıspeti giydiyseniz; rakibinizin sırtını yere getireceksiniz' sözleriyle seçimlerde mücadeleci olunacağı mesajını verirken, aynı zamanda 'yendikten sonra sarılıp kucaklaşacağız' diyerek seçim sonrası birliği öne çıkardı. Başkan, tüm komite adaylarını her komiteden eksiksiz ve firesiz görmek istediğini belirtti ve 2030 vizyonuna ulaşmak için üyelerin fedakârlığını takdir etti.

Gülsoy mektubunu, Kayseri'nin bereketi, tüccar ve esnafın alın terinin zayi olmaması, birliğin korunması temennileriyle tamamladı ve üyelerine selam ile dua gönderdi. Mektubun tonu, hem rekabetin ciddiyetini hem de seçim sonrası ortak hizmet sorumluluğunu eş zamanlı olarak öne çıkardı.

Ömer Gülsoy'un mektubu, KTO üyeleri arasında seçim öncesi tartışmaları disipline etmeye, ahilik ilkeleri üzerinden ortak hareket etmeye ve seçim sonrası bütünleşmeyi sağlamaya yönelik açık bir çağrı niteliği taşıyor.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY; 3 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ODA ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE KOMİTE ÜYELERİNE YÖNELİK KALEME ALDIĞI MEKTUPTA, AHİLİK DEĞERLERİNE, VEFA BİLİNCİNE VE ORTAK AKIL VURGUSUNA DİKKAT ÇEKTİ.