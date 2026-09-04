Gümüşhane'de Yapraklı Yaylası'nda tarihi şehit mezarlarının tahrip edildiği iddiası

Yapraklı Yaylası'nda mezarlıkta tahribat iddiası

Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyü Yapraklı Yaylası'na giden vatandaşlar, bölgede karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Alanda, 1915-1918 yılları arasındaki Osmanlı-Rus Harbi'nden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 30 tarihi mezar bulunduğu belirtildi.

Bölgede gözlemlenen tahribat:

Vatandaşlar, bazı mezarların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazıldığını ve mezar taşlarının zarar gördüğünü gözlemlediklerini aktardı. Tarihi alanın bazı bölümlerinin, define arama amacıyla kazıldığı öne sürüldü ve mezar yerlerinde fiziksel tahribatın olduğu bildirildi.

Vatandaşların talepleri ve endişeleri:

Tahribata tanık olan köylüler, Rus Harbi'nden kaldığı değerlendirilen mezarların ve çevresinin daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Olayla ilgili iddialar, bölgeye giden vatandaşların gözlemlerine dayanıyor; konuyla ilgili resmi bir açıklama haberde yer almıyor.

OSMANLI RUS HARBİ'NDEN KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN YAKLAŞIK 30 TARİHİ MEZARIN BULUNDUĞU ALANDA, BAZI MEZARLARIN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE KAZILARAK TAHRİP EDİLDİĞİ GÖZLENDİ.