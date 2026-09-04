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Girne faciasında denizden çıkarılan ilk cenaze defnedildi

Girne açıklarında batan Filo Jet’ten çıkarılan ilk cenaze İsmail Kurt Lefkoşa’da toprağa verildi; TCG Alemdar 554 metreden 4’üncü cenazeyi çıkardı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Girne faciasında denizden çıkarılan ilk cenaze defnedildi

cenaze töreni ve katılımcılar:

KKTC’nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin arasında yer alan İsmail Kurt için Lefkoşa’da cenaze töreni düzenlendi. Lefkoşa’daki camide kılınan cenaze namazının ardından Kurt’un naaşı toprağa verildi.

Törene katılanlar arasında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çok sayıda bürokrat, yetkili ve aile yakınları yer aldı. Cenaze töreninde yakınlarının ve kent halkının yoğun katılımı gözlendi.

sualtı arama-kurtarma çalışmaları:

Deniz faciasının ardından bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde Türk Deniz Kuvvetleri ana aktör oldu. Ana Kurtarma Gemisi TCG Alemdar tarafından yürütülen çalışma kapsamında denizden çıkarılan ilk cenazenin İsmail Kurt olduğu belirtildi.

TCG Alemdar’ın çalışmaları sırasında 554 metre derinlikten 4’üncü cenazenin de çıkarıldığı açıklandı. Bu gelişmeyle denizden çıkarılan cenaze sayısı 4 olarak kaydedildi; arama-kurtarma operasyonları sonucunda kayıp sayısının 16 olduğu bildirildi.

Operasyonlar, Güney Deniz Saha Komutanı ve Sualtı Harekat Komutanı koordinasyonunda sürdürülüyor. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler ve deniz hava unsurları bölgede arama-kurtarma faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.

Yetkililer, çalışmaların yoğun ve derin sularda yürütüldüğünü, bölgedeki güvenlik ve arama hattının genişletildiğini belirtti. Süreçte bulunmuş olan ekiplerin önceliğinin cenazelerin sağlıklı biçimde çıkarılması ve kayıp şahısların bulunması olduğu vurgulandı.

KKTC’nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinin ardından yürütülen arama-kurtarma...

KKTC’nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan ilk cenaze olan İsmail Kurt, Lefkoşa’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Alemdar tarafından batığın bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda ise 554 metre derinlikten 4’üncü cenazeye ulaşılırken kayıp sayısının 16 olduğu bildirildi.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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