Menemen'de bağ bozumu: 18 bin tonluk rekolte umudu ve yerel dayanışma

Bağ bozumu şenliği menemen'de coşkuyla gerçekleştirildi:

Ege'nin tarım merkezi Menemen'de, bereketli geçen üretim yılının ardından düzenlenen geleneksel bağ bozumu şenliği Türkelli Tarım Köyü'nde yapıldı. Menemen Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte; belediye yöneticileri, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri ile üreticiler bir araya geldi. Şenlik, hem üretim başarısının kutlanmasına hem de yerel dayanışmanın güçlendirilmesine vesile oldu.

Etkinlik alanında Menemen Belediyesi'ne ait bağlarda misafirlere sembolik üzüm hasadı yaptırıldı; konuklar sepetlerle bağlara girerek geleneksel uygulamayı yaşadı. İlçenin geniş ürün çeşitliliği — üzüm, çilek, zeytin, incir, ayçiçeği, ıspanak ve enginar gibi — şenliğin gündeminde sıkça vurgulandı ve üretimin tarladan sofraya ulaşan süreci ön plana çıkarıldı.

rekolte ve üretim verileri:

Menemen'de bu yıl bağ alanlarında beklenen rekolte yaklaşık 18 bin ton olarak açıklandı. İlçede 10 bin 900 dekarlık bağ alanı bulunduğu, İzmir'in kuru üzüm üretiminin %34