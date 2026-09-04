Buğday Tanesi İran’da dijital platformda seyirciyle buluştu

Türk yapımı Buğday Tanesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam öyküsünü konu alan film olarak İran'ın önde gelen dizi ve film platformunda gösterime girdi. Yapım, Bayram'ın yaşadığı trajik kazayı ve ardından gelen azim dolu mücadelesini izleyiciye taşıyor.

konusu:

Film, Bayram'ın henüz bir yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangın sonucu iki elini kaybetmesiyle başlayan hayat hikâyesini anlatıyor. Yapım, bu zorlu başlangıca rağmen eğitime devam etme kararlılığını, hukuk eğitimi almasını ve daha sonra milletvekilliğine uzanan sürecini odağına alıyor. Film boyunca, karşılaşılan engellere rağmen hayata tutunma, eğitim ve çalışma hayatına katılım temaları ön plana çıkıyor.

yapım kadrosu ve gösterim:

Senaryosunu Volkan Kapkın'ın yazdığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği Buğday Tanesi, 2022 yılında vizyona girmişti. Türkiye'deki gösteriminin ardından farklı ülkelerde de seyirciyle buluşan film, şimdi de İran'daki bir dijital platformda yer alarak İranlı izleyicilere ulaştı.

Yapım, bireysel dayanma gücü ile toplumsal yaşama katılım arasındaki bağı vurguluyor ve izleyiciye, engellilik, eğitim ve kamusal sorumluluk konularında düşündürücü bir anlatı sunuyor.

TÜRK YAPIMI ‘BUĞDAY TANESİ’ FİLMİ, İRAN’IN ÖNDE GELEN DİZİ VE FİLM PLATFORMUNDA İZLEYİCİYLE BULUŞTU.