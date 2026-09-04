Yusuf Dikeç ve Derya Arms uluslararası deneyimi yerli üretimle buluşturdu

Yusuf Dikeç ile Derya Arms arasında stratejik iş birliği

Türkiye merkezli üretici Derya Arms, olimpiyat madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç ile uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. İmza töreni, İstanbul’daki CoBAC Workspace - Haliç’te gerçekleştirildi ve iş birliği; sportif kullanım, ürün değerlendirme ile performans testlerine odaklanacak bir çerçeveyle duyuruldu.

iş birliğinin kapsamı:

Taraflar, profesyonel sporculuk deneyiminin ürün tasarımı ve performans değerlendirmelerine aktarılacağı; mühendislik, tasarım, Ar-Ge ve üretim süreçlerinin ise şirketin yetkili teknik ekipleri tarafından yürütüleceği bir iş modelinde anlaştı. Bu çerçevede Yusuf Dikeç, uluslararası müsabakalarda edindiği deneyimi sportif kullanım, kullanıcı deneyimi ve performans ölçümlerine dair görüş ve geribildirim olarak aktaracak.

İş birliğini değerlendiren Derya Arms Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çeler şöyle konuştu: "Derya Arms, Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi kurucu ortakları arasında yer almaktadır. ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi’nin ortak yapısının içerisinde bulunmaktadır. Hedefimiz daha yüksek katma değer oluşturmak, teknolojiye yatırım yapmak ve Türk markalarını dünya pazarında büyütmektir. Biz Yusuf Bey’le bundan sonra yeni silahlar geliştirmek için çalışmak istiyoruz. Yusuf Bey Türkiye’nin çok tanıdığı, çok da değer verdiği bir sporcu. Sporcuların doğru görüş ve bilgileriyle daha katma değerli ürünler üretebilmek için bu anlaşmayı yapıyoruz. Yaklaşık 20 yıllık sivil pazar tecrübemizi devletimizin bize verdiği güçle beraber yeni projeler ve geliştirmeler için kullanmak istiyoruz. Şu an askeri silah olarak anti-drone tüfeği geliştiriyoruz. İleriki zamanlarda AR-15 ve diğer silah platformlarına da girmeyi düşünüyoruz".

yeni ürünler ve uluslararası ayağa yayılma:

İmza töreninde konuklara Derya MAX, DY9Z ve Derya MAX Anti-Drone ürünleri tanıtıldı. Şirket, Derya MAX ile uluslararası sportif atıcılık ve IPSC arenasında iddialı bir konum hedeflerken, DY9Z tasarım dili ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekti. Etkinlikte sergilenen Derya MAX Anti-Drone ise drone teknolojilerindeki hızlı değişime yanıt veren bir çözüm olarak öne çıktı.

Derya Arms Genel Koordinatörü Hüsamettin Kayhan da iş birliğine ilişkin olarak, "Tüm dünyada kendi kategorisinde referans gösterilen Türk markalarından biri olmayı hedefliyoruz. Türk mühendisliğini, üretim kabiliyetimizi ve kullanıcı perspektifini bir araya getirerek ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yusuf Dikeç’in uzun yıllara dayanan deneyiminin, ürün ve performans çalışmalarımıza değerli bir bakış açısı kazandıracağına inanıyoruz. Uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şirketin küresel yayılımına ilişkin olarak bildirildiği üzere, üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını 86’dan fazla ülkeye ihraç eden Derya Arms; sportif, avcılık, taktik ve profesyonel kullanım alanlarına yönelik ürünler geliştiriyor. Ayrıca firma, Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin yüzde 49 hissedarı olan Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Savunma sanayisi trendlerine de atıf yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre sektörün ihracatının 2022’deki 4,4 milyar dolar seviyesinden 2025’te hizmet ihracatı dahil 10,054 milyar dolara yükseldiği; bu dönemde sektör ihracatının yaklaşık yüzde 129 arttığı hatırlatıldı.

üretim ve dağıtım altyapısı:

Şirket, 1998’de Konya’da kurulduktan sonra yurtdışına açılma adımları da attı. 2024’te South Derya Co. aracılığıyla Florida’da ilk yurt dışı üretim operasyonunu başlattı; Avrupa operasyonları ise Derya GmbH çatısı altında yürütülüyor. Avusturya’daki dağıtım merkezi ise Avrupa pazarlarındaki stok yönetimi, dağıtım ve hizmet kapasitesini destekliyor.

Yusuf Dikeç ise imza töreninde, "Uzun yıllardır uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyorum. Bu süreçte edindiğim deneyimi, Türkiye’den dünyaya açılan bir markayla paylaşabilmek benim için çok kıymetli. Derya Arms ile başlattığımız işbirliğinin Türk sporuna ve ülkemizin uluslararası alandaki marka değerine katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Taraflar, sporcunun sahadan gelen geri bildirimleriyle ürünlerin sportif kullanım performansını artırmayı; şirketin teknik kapasitesiyle ise bu geri bildirimleri tasarım ve üretime dönüştürmeyi hedefliyor. Uzun vadeli planlar arasında yeni silah platformlarına giriş ve mevcut mühendislik kabiliyetlerini farklı güvenlik ihtiyaçlarına adapte etme adımları bulunuyor.

MEHMET ÇELER (SOLDA) VE YUSUF DİKEÇ (SAĞDA) İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTI