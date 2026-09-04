Marmaris'te denizden sofraya tat keşfi ve sanat durakları

Festival kısa tanıtım:

Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, bu yıl ikincisiyle ziyaretçilerine hem damaklarda hem gözlerde iz bırakacak bir deneyim vadediyor. Etkinlik alanında kurulacak stantlarda usta ellerin yorumlarıyla hazırlanan farklı deniz ürünleri ve özgün sunumlar yer alacak.

Gastronomi çeşitliliği:

Festival menüsünde geleneksel lezzetler ile yenilikçi tatlar yan yana geliyor. Balık dürüm ve balık ekmek gibi sokak lezzetlerinin yanı sıra midye, kalamar ve karidesin farklı tarifleri sunulacak. Ayrıca kalamar, karides ve ahtapot gibi deniz ürünleri; balıklı pizza, sushi ve deniz ürünlü iç pilav gibi uluslararası esinli tatlarla zenginleşecek.

Deneysel ve atıştırmalık seçenekler:

Festival, alışılmışın dışına çıkan ürünlere de yer veriyor. Balık turşusu ve kalamar mürekkepli dondurma gibi sıra dışı yorumlar ziyaretçilere yeni tatlar keşfetme fırsatı sunacak. Ayrıca limonata, reçeller ve çeşitli atıştırmalıklar ile deniz temalı kurabiye ve kekler de menüde olacak.

El sanatları ve hediyelikler:

Etkinlik yalnızca gastronomiyle sınırlı kalmıyor; görsel ve el işi ürünler de festivalin önemli parçalarından. Ziyaretçiler deniz temalı ahşap hediyelikler, cam sanatı ürünleri, seramikler, ajandalar, takılar ve çeşitli hediyelik eşyalar arasında gezinti yapabilecek.

Organizasyon, ziyaretçilere hem tanıdık tatları yeniden deneyimleme hem de deniz ürünlerine dair farklı sunumları keşfetme imkânı sunuyor. Stantlar ve atölye alanları, keyifli bir pazar atmosferiyle damak zevkine ve görsel zevke hitap edecek şekilde planlanıyor.

MARMARİS’TEKİ FESTİVALDE LEZZET ŞÖLENİ YAŞANACAK