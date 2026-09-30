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Malatya'da seyahat konforu artıyor: yeni havalimanı terminali açıldı

Malatya Havalimanı'nın yeni terminali hizmete girdi; 13 uçak parkı, aynı anda 5-6 uçağa hizmet, 18 check-in, 12 pasaport bankosu ve sosyal alanlar.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Taylan Polat

Malatya'da seyahat konforu artıyor: yeni havalimanı terminali açıldı

Yeni terminalin kapasitesi ve teknik detaylar:

Malatya Havalimanı’nın yeni terminal binası yolcu kabulüne başladı. 102 bin 927 metrekarelik apron alanında 13 uçak park kapasitesi bulunuyor ve terminal aynı anda 5-6 uçağa yolcu indirme-bindirme hizmeti verebilecek şekilde planlandı. Apron ve uçak park düzeni, bölgesel seferlerin eş zamanlı işlemlerine olanak tanıyor.

Terminalde yolcu işlemlerinin hızlanması amacıyla 18 check-in bankosu yer alıyor. Pasaport bankosu düzenlemesi ise giden ve gelen yolcular için 6’şar banko olmak üzere toplam 12 pasaport bankosu şeklinde kurgulandı.

Yolcu alanları ve sosyal donatılar:

Yeni terminal, farklı yolcu tiplerine ayrılmış geniş salonlarla hizmet veriyor: bin 786 metrekarelik check-in salonu, bin 417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu dikkat çekiyor. İç hatlar gelen yolcu salonu 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu 971 metrekare ve karşılayıcılar holü 815 metrekare büyüklüğünde.

Terminalde ayrıca bin 813 metrekarelik VIP alanı ile bin 19 metrekarelik CIP alanı bulunuyor. Ziyaretçiler için 498 araç kapasiteli otopark, çocuk oyun alanları ve çeşitli sosyal kullanım alanları da terminalin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Siyasi değerlendirme ve beklentiler:

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, projenin kent için önemine vurgu yaparak tesisin tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Tüfenkci, "Malatya’ya çok güzel bir eser kazandırmış bulunmaktayız" diyerek açılışın ileride bakanla birlikte yapılacağını söyledi.

Tüfenkci, yeni terminalin yolcu konforu açısından önemli imkanlar sunduğunu; 13 uçak parkı ve aynı anda 5-6 uçağa hizmet verebilme kapasitesinin terminali işlevsel kıldığını ifade etti. Ayrıca çocuk oyun alanları gibi donatılarla terminalin eski yapıyla kıyaslanamayacak düzeye ulaştığını belirtti ve Malatya’dan özellikle Ankara seferlerinin artırılması yönündeki girişimlerin sürdüğünü aktardı.

Malatya Havalimanı yeni terminaline kavuştu

Malatya Havalimanı yeni terminaline kavuştu

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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