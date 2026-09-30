Tezgahlarda palamut ve hamsi bereketi: fiyatlarda istikrar sürüyor

Denizlerde av sezonu başladı, tezgahlar canlandı

Av yasağının sona ermesiyle balık çeşitliliği ve miktarı tezgahlara yansıdı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, bu sezon palamut, hamsi, istavrit ve sardalyanın bol çıktığını belirtti.

Fiyatlar ve erişilebilirlik:

Balcı, balık bolluğunun fiyatlara olumlu yansıdığını vurgulayarak, "Balığa zam gelmedi. Üç yıldır aynı fiyata satıyoruz" dedi. Piyasada hamsinin kilosu 200 TL civarında satılırken, palamut fiyatları 150 TL'den başlamaktadır.

Palamut sezonunun öne çıkanları:

Palamutun yağlanıp lezzetlendiğini ve boyutlarının büyüdüğünü aktaran Balcı, "Palamut 150 liradan başlıyor. Yağlandı, lezzetlendi. Bir palamut şu anda yarım kilodan fazla. Her geçen gün daha çok da büyüyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık ve tüketim önerileri:

Balcı, balığın hem ekonomik hem de sağlık açısından önemine dikkat çekerek vatandaşlara haftada en az iki gün balık tüketmeleri çağrısında bulundu. "Balık sağlık açısından çok önemli bir besin kaynağı" diyen Balcı, doktorların balık tüketimini önerdiğini belirtti.

Pratik pişirme önerileri:

Balcı, sofralarda balığın daha fazla yer alması için farklı pişirme yöntemlerini tavsiye etti: ızgara, tava, fırın ve buğulama. Özellikle öğrenciler, çocuklar ve yaşlılar için balığın düzenli beslenmede önemli olduğunu vurguladı.

Denizlerdeki bereket tezgahlara da yansıdı