Nevşehir merkezli internet ağında uyuşturucu ticareti çökertildi: 34 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 ay süren projeli bir çalışma yürüttü. Soruşturmada, şüphelilerin Telegram, Discord, TikTok ve diğer sosyal medya ile anlık mesajlaşma platformları üzerinden satıcı panelleri oluşturdukları ve bu kanallar aracılığıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Siparişlerin ardından paketleme ve kargo yöntemiyle dağıtım yapıldığı; Nevşehir başta olmak üzere Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ve farklı illere gönderimler gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin yurt dışından kuryelerin yutma yöntemiyle getirdiği uyuşturucu maddeleri temin ederek ticaretini yaptığı saptandı.

Uygulama ve gözaltılar:

Ekipler, Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 214 personel, 3 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeği görev aldı; hedefteki 35 şüpheliye ait 36 adrese yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Baskınlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlardan 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; diğer 24 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemler devam ediyor.

Ele geçirilenler:

Aramalarda toplam 3 kilo 399 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ile sentetik ecza türü maddeler, hassas teraziler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit ve döviz ele geçirildi. Kayıtlara geçen tutarlar arasında 90.020 TL, 990.000 İran Riyali ve 1.320 Euro bulunuyor.

NEVŞEHİR’DE DİJİTAL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK 4 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ