Minibüsün mahsur kaldığı güzergahın sorunları

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, iki görevli ve bir şoför eşliğindeki minibüs, Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller'i kapsayan günübirlik gezinin ardından dönüş yolunda çamura saplandı. Kafileden bir süre haber alınamaması üzerine Kocaeli Jandarma Komutanlığı saat 19.10 civarında Bolu AFAD'a bilgi verdi; araçla saat 16.30'dan itibaren irtibatın kesildiği kaydedildi.

yolun fiziki durumu ve iletişim eksikliği:

Mahsur kalınan alanda ormancılık yapan Saadettin Öztürk, güzergahı dar, bozuk ve büyük bölümünün orman yolu olduğunu vurguladı. Öztürk, barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölümün araç geçişine elverişli olmadığını, yolun stabilize olduğunu ancak durumunun kötü olduğunu söyledi. Ayrıca bölgede telefonların çekmediğini belirterek, yönlendirme tabelalarının da yanıltıcı olabileceğini ifade etti.

riskli mevkiler ve yerel uyarılar:

Öztürk, Deredibi mevkisinde orman çalışmaları yapılan bölgenin özellikle tehlikeli olduğunu anlattı: "Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil." Şoförün Yedigöller güzergahında Yığılca tabelasını görüp buradan Kocaeli'ye ulaşabileceğini düşünmüş olabileceğini de aktardı.

Yetkililer, bölgede GPS sinyali ve ilk bağlantı verilerinin araştırıldığını; minibüsün, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunduğunu bildirdi. Arama-kurtarma çalışmalarının saatler süren çabalar sonucu gerçekleştirildiği belirtildi.

Olay, örnek bir uyarı niteliğinde; yetkililer ve rehberler, benzer tabiat gezilerinde güzergahların araç yapısına uygunluğunun ve haberleşme altyapısının önceden kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bölgedeki tabelaların doğruluğu ve orman yollarının durumuna ilişkin yerel uyarılar, olası yeniden kullanımlar için önem taşıyor.

SAADETTİN ÖZTÜRK