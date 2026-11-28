Olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen hırsızlık, sabah işçilerin depo kontrolünde fark etmesiyle ortaya çıktı. Maskeli iki kişinin derenin içinden geçip şantiyenin arka kısmına ulaştığı, sacdan yapılmış deponun bir bölümünü keserek içeri girdikleri ve depoda bulunan malzemeleri yükleyerek kaçtıkları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sahibi tarafından bildirilen kayıp sonrası bölgeye intikal eden ekipler, kayıtları inceleyip saha çalışmasıyla kısa sürede soruşturmayı derinleştirdi. İhbarın ardından yapılan incelemede çalınan malzemelerin yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu tespit edildi.

Polisin titiz çalışması ve yakalama:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin analizini ve delil taramasını birleştirerek yürüttükleri çalışmada yaklaşık 1 buçuk saat içinde iki şüpheliyi tespit etti. Operasyonla, çaldıkları malzemelerle birlikte Y.S. ve W.Y. yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan arama ve sayım sonrası çalınan inşaat malzemeleri eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Mağdurun değerlendirmesi:

Batuhan Kısa olayı anlatırken, 'Şantiyemizdeki depoya arka taraftaki yoldan girerek sacları kesmişler ve içeride bulunan malzemeleri çalmışlar. Sabah durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdik. Ekipler kısa sürede şantiyemize gelerek hem güvenlik kameralarını inceledi hem de bizimle görüşerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin peşine düştüler. Yaklaşık 1 buçuk saat içerisinde bize geri dönüş yaparak çalınan malzemelerin bulunduğunu bildirdiler. Biz de olay yerine giderek malzemeleri tespit ettik. Çalınan malzemelerin yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğunu düşünüyoruz. Şüpheliler muhtemelen daha fazlasını alamadı. İlk başta malzemelerin çalındığını öğrenince artık bulunamayacağını düşündük ve umudumuzu kaybetmiştik. Ancak polis ekiplerinin hızlı çalışması ve kısa sürede sonuç alması bizi çok mutlu etti. Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri özveri ve destek için teşekkür ediyoruz. Polisimize güvenelim. Bu başarılı çalışmanın diğer vatandaşlar için de umut olmasını diliyoruz'

Yetkililer ayrıca şüphelilerden Y.S.'nin 6 ve W.Y.'nin 3 suç kaydının bulunduğunu bildirdi. Olay, şantiye ve depo güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

YAKLAŞIK 2 MİLYON TL DEĞERİNDE İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERAYA YANSIDI.