Gurbetçi ailenin aracında 603,55 gram kaçak altın ele geçirildi

Kırklareli'deki Dereköy Sınır Kapısından çıkış yaparak Bulgaristan tarafına geçen yabancı plakalı bir otomobilde, Malko Tarnovo Gümrük Noktası'nda yapılan kontrolde kaçak altın takılar tespit edildi. Araçta bulunan aile, Türkiye'deki tatillerini tamamladıktan sonra Almanya'ya gitmek üzere hareket ediyordu.

gümrükteki inceleme ve bulgular:

Otomobili kullanan Türk asıllı Almanya vatandaşı sürücü ve beraberindeki yolcular, kontrol sırasında beyan edecek eşya olmadığını bildirdi. Gümrük memurlarının yaptığı detaylı kontrolde sürücünün kişisel çantasında ve kıyafet ceplerinde, 4 kutu içinde çeşitli altın takılar bulundu. Ele geçirilen eşyalar arasında bilezik, yüzük, küpe, madalyon ve zincir yer aldı.

ağırlık, değer ve soruşturma:

Uzman incelemesinde takıların toplam ağırlığının 603,55 gram olduğu ve piyasa değerinin 88 bin 345,50 euro olduğu belirlendi. Bulunan altın eşyalara el konuldu ve olayla ilgili olarak Burgas Bölge Savcılığı gözetiminde ön soruşturma başlatıldı.

ALMANYA'YA GİTMEK ÜZERE KIRKLARELİ'DEKİ DEREKÖY SINIR KAPISI'NDAN ÇIKIŞ YAPAN YABANCI PLAKALI OTOMOBİLDE BULGARİSTAN'IN MALKO TARNOVO GÜMRÜK NOKTASI'NDA 603,55 GRAM KAÇAK ALTIN TAKI ELE GEÇİRİLDİ.