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Gürbulak'ta sınır geçişlerinde bekleyiş: tırlar yolda kuyruk oluşturdu

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu nedeniyle Doğubayazıt yolunda uzun araç kuyruğu oluştu; sürücüler cep telefonlarıyla görüntüledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gürbulak'ta sınır geçişlerinde bekleyiş: tırlar yolda kuyruk oluşturdu

gürbulak gümrük kapısında tır yoğunluğu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısında tır yoğunluğu yaşandı. Gümrük işlemleri için bekleyen çok sayıda tır, yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kapıdaki yoğunluk, sınır hattında geçen araç trafiğinin kesintiye uğramasına ve bölgede bekleyen sürücüler için bekleme sürelerinin uzamasına yol açtı.

kapının önemi:

Gürbulak, Türkiye ile İran arasındaki önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor; bu nedenle burada oluşan tıkanıklık bölgesel kara trafiğini doğrudan etkiliyor.

sürücüler görüntüledi:

Bölgede oluşan tır yoğunluğu, sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Paylaşılan videolarda yol boyunca uzayan tır kuyrukları net biçimde görüldü ve bekleyişin uzun sürdüğü kaydedildi.

Durumun ne kadar süre devam ettiği veya kapı işlemlerine ilişkin yetkililerin bir açıklaması haberde yer almadı; gözlemler, yoğunluğun tır trafiğinden kaynaklandığı yönünde oldu.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE BULUNAN GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI’NDA TIR YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ARAÇ...

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE BULUNAN GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI’NDA TIR YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU. BÖLGEDE OLUŞAN TIR YOĞUNLUĞU SÜRÜCÜLER TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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