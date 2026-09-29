Dolar 48,9957 +0,02%
Euro 55,5916 -0,21%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.619,50 +0,81%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 96,11 -1,76%
--°

Gürlek ailesi için hukuki hamle: suç duyurusu ve tazminat davası

Abdullah Adır, Ahmet Şık’ın Akın ve Elif Gürlek hakkındaki kira iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gürlek ailesi için hukuki hamle: suç duyurusu ve tazminat davası

avukatın açıklaması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından ileri sürülen kira iddialarına ilişkin hukuki adım atıldı. Bakanın avukatı Abdullah Adır, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adır yaptığı açıklamada, çiftin Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini vurguladı ve başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Avukat ayrıca, Şık’ın elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunların derhal kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

hukuki adımlar ve gerekçeler:

Avukat Adır, iddiaların müvekkillerinin kişilik haklarını ve itibarını hedef aldığını belirterek hem ceza hem de hukuk yollarına başvurduklarını duyurdu. İftira suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu; ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu tür iddiaların "itibar suikastı" olarak nitelendirildiği ve yaşanan sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi. Avukat Adır, iddiaların hesabının hukuk önünde sorulacağını ve şeref ile haysiyetin milletin vicdanı önünde değerlendirileceğini belirtti.

Konuyla ilgili hem ceza soruşturması hem de hukuk davasının başlatılmış olması, iddiaların artık yargısal süreç kapsamında ele alınacağını gösteriyor. Avukat Adır, medya ve kamuoyuna yönelik açıklamalarında sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.

AVUKAT ABDULLAH ADIR AÇIKLAMA YAPTI

AVUKAT ABDULLAH ADIR AÇIKLAMA YAPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor
images

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi
images

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü
images

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan