Gürlek ailesi için hukuki hamle: suç duyurusu ve tazminat davası

avukatın açıklaması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından ileri sürülen kira iddialarına ilişkin hukuki adım atıldı. Bakanın avukatı Abdullah Adır, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adır yaptığı açıklamada, çiftin Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen lojmanda ikamet ettiğini vurguladı ve başka bir konut kiralandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Avukat ayrıca, Şık’ın elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunların derhal kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

hukuki adımlar ve gerekçeler:

Avukat Adır, iddiaların müvekkillerinin kişilik haklarını ve itibarını hedef aldığını belirterek hem ceza hem de hukuk yollarına başvurduklarını duyurdu. İftira suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu; ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu tür iddiaların "itibar suikastı" olarak nitelendirildiği ve yaşanan sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi. Avukat Adır, iddiaların hesabının hukuk önünde sorulacağını ve şeref ile haysiyetin milletin vicdanı önünde değerlendirileceğini belirtti.

Konuyla ilgili hem ceza soruşturması hem de hukuk davasının başlatılmış olması, iddiaların artık yargısal süreç kapsamında ele alınacağını gösteriyor. Avukat Adır, medya ve kamuoyuna yönelik açıklamalarında sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.

AVUKAT ABDULLAH ADIR AÇIKLAMA YAPTI