gürsu'da 600 çocuk yüzme öğrendi, yaz kursları tamamlandı

Gürsu'da yaz kurslarıyla yüzme bilmeyen çocuklara fırsat sağlandı

Gürsu Belediyesi, ilçede yüzme bilmeyen çocuklara yönelik düzenlediği yaz kurslarıyla bu yıl 600 çocuğun yüzme öğrenmesini sağladı. Kurslar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında açıldı ve yoğun ilgi gördü.

Kurs içeriği ve katılım:

Özel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde çocuklara temel yüzme teknikleri, su güvenirliği ve su güvenliği bilgileri verildi. Öğrenciler yaz boyunca düzenli antrenmanlarla hem becerilerini geliştirdi hem de verimli bir tatil geçirdi. Kurs programı, farklı yaş ve seviyeler için planlanan modüllerle geniş bir katılıma imkan tanıdı.

Sertifika töreni ve başkanın mesajı:

Eğitimlerin sonunda düzenlenen sertifika törenine öğrenciler aileleriyle birlikte katıldı ve tören, çekilen fotoğraflarla renklendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık törende çocukları ve aileleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı tebrik ediyorum ama özellikle de aileleri tebrik ediyorum. Bu bilinci ve isteği oluşturmak yönünde kendilerinin de teşvik edici olmaları çok güzel. Bu çocuklarımızla beraber Gürsu’da yüzlerce çocuğumuza yüzme öğrettik. Belki de geleceğin sporcularının yetişmesine bir kapı araladık. Bu nedenle çok mutluyuz."

Belediye yetkilileri, kursların yalnızca yüzme öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda çocuklarda özgüven ve spor bilinci oluşturduğunu belirtti. Projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek daha fazla çocuğa ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

GÜRSU BELEDİYESİ, İLÇEDE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUKLARA YÜZME ÖĞRETMEK İÇİN BAŞLATTIĞI YAZ KURSLARINDA 600 ÇOCUĞA YÜZME ÖĞRETİLMESİNİ SAĞLADI. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN ‘YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ’NE KAPSAMINDA AÇILAN KURSLARA BU YIL DA OLDUKÇA YOĞUN BİR İLGİ VE KATILIM VARDI.