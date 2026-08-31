Dolar 48,2644 0,00%
Euro 56,0773 -0,07%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.948,05 -0,09%
EUR/USD 1,1613 -0,08%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

gürsu'da 600 çocuk yüzme öğrendi, yaz kursları tamamlandı

Gürsu Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' yaz kurslarında 600 çocuk yüzme öğrenerek sertifika aldı; aileleri törene katıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

gürsu'da 600 çocuk yüzme öğrendi, yaz kursları tamamlandı

Gürsu'da yaz kurslarıyla yüzme bilmeyen çocuklara fırsat sağlandı

Gürsu Belediyesi, ilçede yüzme bilmeyen çocuklara yönelik düzenlediği yaz kurslarıyla bu yıl 600 çocuğun yüzme öğrenmesini sağladı. Kurslar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında açıldı ve yoğun ilgi gördü.

Kurs içeriği ve katılım:

Özel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde çocuklara temel yüzme teknikleri, su güvenirliği ve su güvenliği bilgileri verildi. Öğrenciler yaz boyunca düzenli antrenmanlarla hem becerilerini geliştirdi hem de verimli bir tatil geçirdi. Kurs programı, farklı yaş ve seviyeler için planlanan modüllerle geniş bir katılıma imkan tanıdı.

Sertifika töreni ve başkanın mesajı:

Eğitimlerin sonunda düzenlenen sertifika törenine öğrenciler aileleriyle birlikte katıldı ve tören, çekilen fotoğraflarla renklendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık törende çocukları ve aileleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı tebrik ediyorum ama özellikle de aileleri tebrik ediyorum. Bu bilinci ve isteği oluşturmak yönünde kendilerinin de teşvik edici olmaları çok güzel. Bu çocuklarımızla beraber Gürsu’da yüzlerce çocuğumuza yüzme öğrettik. Belki de geleceğin sporcularının yetişmesine bir kapı araladık. Bu nedenle çok mutluyuz."

Belediye yetkilileri, kursların yalnızca yüzme öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda çocuklarda özgüven ve spor bilinci oluşturduğunu belirtti. Projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek daha fazla çocuğa ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

GÜRSU BELEDİYESİ, İLÇEDE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUKLARA YÜZME ÖĞRETMEK İÇİN BAŞLATTIĞI YAZ KURSLARINDA...

GÜRSU BELEDİYESİ, İLÇEDE YÜZME BİLMEYEN ÇOCUKLARA YÜZME ÖĞRETMEK İÇİN BAŞLATTIĞI YAZ KURSLARINDA 600 ÇOCUĞA YÜZME ÖĞRETİLMESİNİ SAĞLADI. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN ‘YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ’NE KAPSAMINDA AÇILAN KURSLARA BU YIL DA OLDUKÇA YOĞUN BİR İLGİ VE KATILIM VARDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ergin Ataman'ın takımı İzlanda'da net skorlu galibiyetle Dünya Kupası yolunu gar...
images

Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız
images

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu
images

Italiano üç kulvarda en iyisini hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı