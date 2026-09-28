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Güvenli sürüş için Bilecik jandarma motosiklet timinden eğitim

Bilecik'te Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 12 cross motosiklet sürücüsüne kask, koruyucu ekipman ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güvenli sürüş için Bilecik jandarma motosiklet timinden eğitim

Eğitimi düzenleyen birim:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Trafik Timi tarafından düzenlenen eğitim faaliyetiyle motosiklet sürücülerine temel trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandırıldı.

Eğitimde işlenen konular:

Eğitim kapsamında öncelikle kask ve koruyucu ekipman kullanımı hakkında açıklamalar yapıldı. Sürücülere ekipmanın doğru seçimi, düzenli bakımının önemi ve uygunsuz ekipman kullanımının yol açabileceği riskler anlatıldı. Ayrıca genel trafik kuralları ve motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken temel ilkeler üzerinde duruldu.

Katılımcılar ve bilgilendirme:

Faaliyet kapsamında 12 cross motosiklet sürücüsüne yönelik bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara uygulamalı gösterimler veya yazılı materyallerin verildiği belirtilerek, sorularına cevap verildi ve güvenli sürüşe ilişkin tavsiyeler aktarıldı.

Amaç ve beklentiler:

Gerçekleştirilen eğitimlerin amacı, sürücülerin kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve trafik kurallarına uyum konusunda bilinçlenmesini sağlayarak trafik güvenliğini artırmaktır. Jandarma birimi, benzer faaliyetlerin sürdürülmesinin kazaların azaltılmasına katkı sunacağına dikkat çekti.

BİLECİK’TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ

BİLECİK’TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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