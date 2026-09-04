Güvenlik amiri son anda müdahale etti: Samsun adliyesinde intihar girişimi önlendi

Olayın gelişimi:

Samsun Adliye Sarayı'nın 4. katındaki koridorda meydana gelen olayda, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan R.U. adlı kişi, devam eden anlaşmalı boşanma süreci ve hakkında verilen evden uzaklaştırma kararı nedeniyle bunalıma girdi. R.U., koridorda intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine adliyeye gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada adliyede görevli özel güvenlik amiri Zeki Tosun, dikkatinin dağıldığı bir anda müdahale ederek R.U.’yu belinden yakalayıp etkisiz hale getirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından R.U., adliye polisi tarafından gözaltına alındı.

İfade ve teslim süreci:

Gözaltına alınan R.U., ifadesinin alınması için Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Polis merkezine götürülmeden önce yaptığı açıklamada, hakkında uygulanan 6284 sayılı Kanunun kendisini mağdur ettiğini söyledi.

R.U.'nun polis merkezinde dile getirdikleri arasında, eşiyle yapılan anlaşmalı boşanma süreci, eşinin MERNİS adresinde görünmemesi ve altı aydır eşinin evden ayrılmış olması yer aldı. Şahıs, uygulanan tedbir nedeniyle kendi kirasında oturduğu evden uzaklaştırıldığını; bunun sonucu olarak sokağa atıldığını ve kanunun erkeklere zulüm olduğunu öne sürdü. R.U. ifadesinde, "Beni şu anda sokağa attı, sokakta kaldım" şeklinde serzenişte bulundu.

Olayla ilgili adli ve idari inceleme sürüyor. Yetkililer, müdahalenin zamanında yapılmasının daha ciddi bir yaralanmanın önüne geçtiğini belirtti.

SAMSUN ADLİYESİNDE BOŞANMA DAVASI OLUP EŞİ EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRAN BİR KİŞİ GİRDİĞİ BUNALIM SONUCU ADLİYE KORİDORUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.