Güzin Müjde Karakaşlı Denizli'de anılarını ve bilardo tutkusunu paylaştı

Denizli doğumlu Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı, memleketinde düzenlenen söyleşide sporculuk yolculuğunu ve bilardoyla tanışma hikâyesini paylaştı. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edildi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Söyleşiye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Cemile Meral Alten de katıldı.

Söyleşide öne çıkan noktalar:

Karakaşlı, bilardoyla ilk tanışmasından itibaren merakını ve keşfetme isteğini hiç yitirmediğini anlattı. Sporun kendisi için zamanla bir tutkıya dönüştüğünü vurgulayan şampiyon, bu tutkunun uluslararası başarıya uzanan yolculuğunda belirleyici olduğunu söyledi. Fransa'da düzenlenen organizasyonda İstiklal Marşı'nın okunmasının kendisi için unutulmaz bir onur olduğuna değindi.

Şampiyon sözlerinde, "Üç bant bilardo sayesinde bir altın madalyam ve bir de altın bileziğim oldu" diyerek bilardonun ona kazandırdığı ödül ve gurur duygusunu özetledi.

Bilardonun yaygınlığı ve başlangıç anıları:

Türkiye'de lisanslı olarak müsabakalara katılan kadın sporcu sayısının son olarak 870 civarında olduğunu aktaran Karakaşlı, bununla birlikte ülke genelinde her gün on binlerce insanın bilardo oynadığını belirtti ve sporun sınırları aşan yaygınlığına dikkat çekti.

Karakaşlı, ilk ıstakayı eline aldığı ortamı da ayrıntılarıyla anlattı. Başlangıç döneminde Kenan Küçükler ve Harun Eren gibi isimlerin bulunduğu bir salonda karşılandığını, burada öğrenmeye teşvik edildiğini ve hoşgörü gördüğünü söyledi. Memleketindeki ustalara yönelik minnettarlığını ise şu sözlerle dile getirdi: "Denizli’nin büyük ustalarına, benden önceki şampiyonluk yolculuğumda beni cesaretlendirdikleri ve bana bu konforlu ortamı sağladıkları için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Etkinlik boyunca Karakaşlı, genç sporculara merak ve çalışmayı bırakmamaları tavsiyesinde bulundu ve bilardonun sadece bir spor değil, aynı zamanda disiplin ve dayanışma gerektiren bir uğraş olduğunu vurguladı. Söyleşi, yerel toplulukla kurulan bağların ve spora yapılan yatırımın önemini bir kez daha ortaya koydu.

KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ BAŞKANI DR. CEMİLE MERAL ALTEN'İN (SAĞDA) YER ALDIĞI SÖYLEŞİDE DENİZLİLİ KADINLAR 3 BANT BİLARDO DÜNYA ŞAMPİYONU GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI (ORTADA) SPORCULUK YOLCULUĞUNU VE BİLARDOYLA TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI.