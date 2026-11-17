karabük'te yaban hayatı görüntüleri

Karabük'te doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine yaklaşan yaban hayvanları, ilçe sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde koruma altındaki türler arasında sayılan yaban kedisi ile şehir merkezinde ve köy çevresinde görülen diğer etçil türler yer aldı.

yaban kedisinin kaydı

Eflani ilçesinin Karabük-Kastamonu sınırına yakın kırsal bölgesi yakınlarında, gece saatlerinde aracıyla seyir halindeki bir sürücü yolun karşısına geçen yaban kedisini fark ederek aracını durdurdu. Sürücünün cep telefonuyla yaptığı kayıtta, arazi üzerindeki hayvanın araç farlarının etkisiyle gözlerinin parladığı, güçlü vücut yapısı ve halkalı kuyruğuyla dikkat çektiği görüldü. Bir süre kayalık alanda duran yaban kedisi, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

tilki ve çakal kayıtları

Öte yandan kent merkezinde dolaşan bir tilki, Menderes Caddesi'nde cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Merkeze bağlı Cumayanı köyü civarında ise bir vatandaş tarafından bir çakal görüntülendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklama kaydedilmedi; ancak görüntüler kent sınırları içinde yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşimlere yaklaştığını belgeledi.

Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının yerleşim çevresinde de görülebildiğini ve vatandaşların bu türlerle karşılaştıklarında temkinli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE BİR TİLKİ GÖRÜLDÜ