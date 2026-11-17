Çamlıca'da altyapı çalışmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) koordinasyonunda il genelinde yürüttüğü altyapı yatırımlarını Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde sürdürüyor. Nisan ayından itibaren başlatılan seferberlikle, ekipler kent genelinde planlı ve ihtiyaca göre müdahaleler gerçekleştiriyor.

seferberliğin kapsamı:

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında 17 ilçede eş zamanlı iyileştirmeler yapıyor. Nisan ayından bugüne olan yaklaşık yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi. Çalışmalarda öncelik, saha taramaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tespit edilen kritik noktalara veriliyor.

Kavakdere Caddesi'nde yenileme çalışmaları:

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi'nde ekipler, çevresel etkenler nedeniyle yer yer tıkanıklıkların yaşandığı mevcut hattı yeniliyor. Mevcut hattın yerine 300 milimetre çapındaki borular döşeniyor; bu sayede hattın taşıma kapaseti artırılıp, bakım ve tıkanma sorunları en aza indirilecek şekilde daha uzun ömürlü bir altyapı hedefleniyor.

Çalışmalar, mevsim normalleriyle birlikte Kasım ayında ağırlaşan hava ve zemin koşullarına rağmen sürdürülüyor. Ekipler; saha tespitleri, kazı, boru döşeme ve hat bağlantı işlemlerini planlı biçimde ilerletiyor.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Hasan Serçe, yapılan iyileştirmenin mahalle altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI ÇAMLICA MAHALLESİ’NDE KANALİZASYON HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.