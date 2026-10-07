Dolar 49,1922 +0,03%
Euro 55,1039 -0,44%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.558,12 -0,97%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 100,12 -0,46%
--°

Hafızlık töreninde hakaret içeren paylaşım sonrası öğretmen hakkında suç duyurusu

Batman'da 57 hafız kızın icazet fotoğrafına 'koyun sürüleri' yazan kişi için MEB incelemesi başlatıldı, avukat suç duyurusunda bulundu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:06

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 17:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hafızlık töreninde hakaret içeren paylaşım sonrası öğretmen hakkında suç duyurusu

Olayın özü:

Batman'da gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine ait fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, fotoğrafın altına 'koyun sürüleri' şeklinde hakaret içerikli bir yorum yazıldığı ortaya çıktı. Tören, 57 kız öğrenci için düzenlenmişti ve söz konusu paylaşımı yapan kullanıcının öğretmen olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada "Zülbiye" adıyla yer alan hesabın, tepkiler üzerine hesabını kısıtladığı bildirildi. Durumun duyulmasıyla birlikte kamuoyunda geniş tepki oluştu ve ilgili kişi hakkında hem idari hem hukuki süreçlerin başlatıldığı açıklandı.

Tepkiler ve önceki paylaşımlar:

Soruşturma sürecinde, aynı hesabın daha önce de benzer aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı belirlendi. Hesabın Diyarbakır'da tesettüre giren kız çocuklarının törenine yönelik paylaşıma karşı tepki gösterdiği, başka bir hafızlık töreni paylaşımının altına ise "sömürge ve mandayı savunan tipler" ve "kahrolsun şeriat" gibi ifadeler yazdığı kaydedildi.

Bu paylaşımlar, olayın yalnızca tek bir hakaret değil, tekrarlayan bir davranış örneği olduğuna ilişkin tepkileri artırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hukuki süreç:

Olayın ardından Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili kişi hakkında dini değerleri aşağılama suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Arı, soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğini belirtti ve bu paylaşım nedeniyle zarara uğrayan öğrenci veya ailelerin kendisiyle iletişime geçebileceğini söyledi.

Ayrıca, iddia edilen şahısla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerince de inceleme başlatıldığı bildirildi. Hem idari hem de adli süreçlerin ilerlemesiyle olayın aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeler ve soruşturma sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak; süreç tamamlanana dek yetkili kurumların açıklamaları takip ediliyor.

ŞAHSIN PAYLAŞIMLARI

ŞAHSIN PAYLAŞIMLARI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı
images

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi
images

Kayseri’de üç aracın karıştığı kazada işçi servisi şoförü yaşamını yitirdi
images

Muş'ta havalimanı kavşağında kurtarma operasyonu: tır ile otomobil çarpıştı, 2 y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beykoz Çubuklu'da boşaltılan dükkan sahibi Ağaoğlu'na tepki: üç yıldır çivi bile çakılmadı

Yüreğir meclisinde 'satılık' tartışması kavgaya döndü

Mudanya'da okul çevresinde servis şoförleri arasında arbede yaşandı

Erdemşah'ta akşam yangını müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor