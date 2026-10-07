Hafızlık töreninde hakaret içeren paylaşım sonrası öğretmen hakkında suç duyurusu

Olayın özü:

Batman'da gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine ait fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, fotoğrafın altına 'koyun sürüleri' şeklinde hakaret içerikli bir yorum yazıldığı ortaya çıktı. Tören, 57 kız öğrenci için düzenlenmişti ve söz konusu paylaşımı yapan kullanıcının öğretmen olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada "Zülbiye" adıyla yer alan hesabın, tepkiler üzerine hesabını kısıtladığı bildirildi. Durumun duyulmasıyla birlikte kamuoyunda geniş tepki oluştu ve ilgili kişi hakkında hem idari hem hukuki süreçlerin başlatıldığı açıklandı.

Tepkiler ve önceki paylaşımlar:

Soruşturma sürecinde, aynı hesabın daha önce de benzer aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı belirlendi. Hesabın Diyarbakır'da tesettüre giren kız çocuklarının törenine yönelik paylaşıma karşı tepki gösterdiği, başka bir hafızlık töreni paylaşımının altına ise "sömürge ve mandayı savunan tipler" ve "kahrolsun şeriat" gibi ifadeler yazdığı kaydedildi.

Bu paylaşımlar, olayın yalnızca tek bir hakaret değil, tekrarlayan bir davranış örneği olduğuna ilişkin tepkileri artırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hukuki süreç:

Olayın ardından Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili kişi hakkında dini değerleri aşağılama suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Arı, soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğini belirtti ve bu paylaşım nedeniyle zarara uğrayan öğrenci veya ailelerin kendisiyle iletişime geçebileceğini söyledi.

Ayrıca, iddia edilen şahısla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerince de inceleme başlatıldığı bildirildi. Hem idari hem de adli süreçlerin ilerlemesiyle olayın aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeler ve soruşturma sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak; süreç tamamlanana dek yetkili kurumların açıklamaları takip ediliyor.

ŞAHSIN PAYLAŞIMLARI