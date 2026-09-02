Haftada iki kez balık tüketimi ve doğru seçimin önemi

Balık haftalık beslenmede neden önemli?

Medical Park TEM Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Banu Doğanlar, balığın kaliteli protein, B12 ve D vitamini, iyot, selenyum ile özellikle yağlı türlerde bulunan EPA ve DHA türü omega‑3 yağ asitleri açısından değerli bir besin kaynağı olduğunu vurguluyor.

Doğanlar, sağlıklı beslenme hedefi için haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini; bu öğünlerden en az birinin somon, sardalya, uskumru veya hamsi gibi yağlı balıklardan seçilmesinin omega‑3 alımını artıracağını söylüyor.

Hangi balıkları tercih etmeliyiz:

Balık seçiminde sadece miktar değil, tür ve çeşitlilik de önem taşıyor. Uzm. Dyt. Doğanlar, aynı türü sürekli tüketmek yerine farklı balıkları dönüşümlü olarak tercih etmenin hem besin çeşitliliğini artırdığını hem de belirli türlere özgü çevresel kirleticilere maruziyeti azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Somon, sardalya, uskumru, ringa, alabalık ve hamsi gibi yağlı balıklar omega‑3 bakımından öne çıkıyor. Ancak balığın türü, tazeliği, kaynağı, mevsimi ve pişirme yöntemi birlikte değerlendirilmelidir.

Tazelik, satın alma ve cıva uyarısı:

Balık satın alırken güvenilir, soğuk zinciri korunmuş satış noktalarını tercih etmek gerekiyor. Taze balık hafif ve temiz kokmalı; yoğun, ekşi veya amonyak benzeri bir koku olmamalıdır. Gözler berrak ve hafif bombeli, et sıkı ve elastik, solungaçlar parlak kırmızı ve deri canlı görünmelidir.

Doğanlar, taze görünmenin balığın tamamen risksiz olduğu anlamına gelmediğini, uygun saklama ve pişirme koşullarının da tüketim güvenliği için gerekli olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca çok büyük ve uzun ömürlü yırtıcı balıklarda cıva birikimi riski bulunduğu için bu türlerin daha az tercih edilmesi öneriliyor.

Özellikle köpekbalığı, kılıç balığı, kral uskumru, marlin ve bigeye ton balığı gibi büyük yırtıcı türler cıva açısından daha risklidir; bu nedenle büyükluk yerine tür çeşitliliği ve düşük cıvalı seçenekler öncelikli olmalıdır.

Pişirme yöntemleri ve besin değerinin korunması:

Pişirme yöntemi, balığın besin değerinden yararlanma ve öğünün toplam enerji içeriği üzerinde doğrudan etkilidir. Doğanlar, günlük beslenmede fırınlama ve buğulama yöntemlerinin ideal olduğunu; ilave yağın kontrol edilebildiğini ve balığın doğal lezzetinin korunabildiğini belirtiyor. Izgara da uygun sıcaklık ve dikkatle uygulandığında iyi bir seçenek olmakla birlikte balığın aşırı kurutulmasından ve yüksek ısıda yakmaktan kaçınılmalıdır.

Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme hem besin öğelerini azaltabilir hem de öğünün kalorisini yükseltebilir. Bu nedenle yağ miktarını sınırlamak, marine süresine ve pişirme süresine dikkat etmek önemli.

Uygulamada pratik öneriler:

Haftalık menü planı yaparken balığı mevsimine ve tazeliğine göre çeşitlendirmek, en az bir öğünde omega‑3 açısından zengin yağlı balıklara yer vermek faydalıdır. Konserve sardalya veya ringa gibi seçenekler doğru işlendiğinde pratik ve besleyici alternatifler sunar; ancak konserve ürünlerde tuz içeriğine dikkat edilmelidir.

Balık tüketimini artırırken soğuk zincirinin sürdürüldüğü, güvenilir tedarikçilere yönelmek ve pişirme sırasında çevresel kirleticileri azaltacak uygulamalara özen göstermek hem sağlık hem de lezzet açısından olumlu sonuç verir.

Sonuç olarak, Uzm. Dyt. Banu Doğanlar'ın önerisi doğrultusunda haftada en az iki kez, çeşitlendirilmiş ve doğru pişirme yöntemleriyle sunulan balık tüketimi; omega‑3, vitamin ve mineral alımını destekleyerek sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

UZMAN DİYETİSYEN BANU DOĞANLAR