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Hakem ataması belli oldu: Erdem Temel yönetecek Elazığspor-Çorluspor 1947

Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Elazığspor-Çorluspor 1947 karşılaşması için Erdem Temel'i atadı; maç 4 Ekim 19.00'da.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hakem ataması belli oldu: Erdem Temel yönetecek Elazığspor-Çorluspor 1947

Hakem ataması ve maçın genel görünümü

Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta programı kapsamında Elazığspor ile Çorluspor 1947 arasındaki karşılaşmanın hakem kadrosunu açıkladı. Atama, maçın düzenli ve güvenli bir ortamda yönetilmesi hedefiyle yapıldı.

atama detayları:

Karşılaşmayı İzmir Bölgesi klasman hakemi Erdem Temel yönetecek. Yardımcı hakemlerin isimleri ise Denizcan Şahin ve Mevlüt Bozok olarak açıklandı. Maçın dördüncü hakemi yine İzmir Bölgesi'nden Fuat Filiz olacak.

maç günü ve yer:

Elazığ Atatürk Stadyumu, bu önemli randevuya ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Atama listesi, Merkez Hakem Kurulu tarafından resmi olarak duyuruldu.

Hakem kadrosunun ilanı, takımların hazırlık süreçlerinin ardından maç günü uygulayacakları disiplin ve oyun akışını etkileyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. İlgili atamalar, maçın sorunsuz ilerlemesi için lig takvimine uygun şekilde belirlendi.

ELAZIĞSPOR ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HAKEMLERİ AÇIKLANDI

ELAZIĞSPOR ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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