Hakemlerin ihmali için savcılığa başvuru: Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon soruşturulacak

olayın kısa özeti:

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçının 8. dakikasında meydana gelen tartışmalı pozisyonla ilgili olarak üç Antalyalı avukat, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İddialara göre maçın 8. dakikasında Aliti ile Trossard arasında topsuz alanda yaşanan gerginlik sırasında Aliti'nin eliyle Trossard'ın yüz bölgesine müdahale edildi ve bu hareketin tokat niteliğinde olduğu belirtildi.

avukatların iddiaları:

Şikâyeti oluşturan avukatlardan Abdullah İlkkahraman, orta hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu net olarak görememiş olsa bile, VAR hakemlerinin pozisyonu tespit edip en azından orta hakemi çağırması veya olayı incelettirmesi gerektiğini vurguladı. İlkkahraman, hakemlerin maç anındaki usulsüzlüklere göz yummasının TCK madde 257 kapsamında görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu öne sürdü ve bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını açıkladı.

Bir diğer başvuran Avukat Hasan Nizam ise hakemlerin, 6222 sayılı kanun kapsamında maç sırasında kamu görevlisi olarak hareket ettiğini, görev esnasında tespit ettikleri eylemleri belgelendirip gereken yaptırımı uygulamakla yükümlü olduklarını söyledi. Nizam, yaşanan olaya hiçbir müdahalede bulunulmasının yine TCK m.257 kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

savcılık süreci ve beklenti:

Avukat Sude Budak yaptığı açıklamada, CMK 158 kapsamında ihbarda bulunduklarını ve amaçlarının herhangi bir takımı ya da kişiyi kötülemek değil, görev gereği sorumlulukları bulunan kişilerin hukuken denetlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Başvuruda, müsabakada görev yapan orta hakem ile VAR görevlileri ve kimlikleri soruşturma kapsamında belirlenecek diğer görevliler hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaat sonrası soruşturma sürecinin başlaması ve tarafların ifadelerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Avukatlar, soruşturma sonucunda olayın netlik kazanacağını bildirirken, kamuoyunda oluşan mağduriyet algısının giderilmesine de vurgu yapıyorlar. Sürecin sonucu, başvuruda belirtilen iddiaların hukuki çerçevede değerlendirilmesiyle ortaya çıkacak.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI (ARŞİV)