Hakkari'de kaygan zeminde kontrolden çıkan Irak plakalı araç bariyerlere asılı kaldı

kaza yerinde yaşananlar:
Kaza, Hakkari-Van kara yolunun Serê Solan mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine seyir halindeki Irak plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araç, bariyerlerin üzerinde askıda kaldı.
müdahale ve kurtarma çalışması:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen oto kurtarma ekipleri kısa süreli çalışma ile aracı bulunduğu yerden kaldırdı.
HAKKARİ’DE KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLEN IRAK PLAKALI OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI.
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