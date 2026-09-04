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Halk sağlığı haftasında Erzincan'da bilgilendirme standı kuruldu

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda Dörtyol Meydanı'nda koruyucu sağlık, erken teşhis ve ücretsiz hizmetleri tanıttı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Halk sağlığı haftasında Erzincan'da bilgilendirme standı kuruldu

Halk sağlığı haftasında Erzincan'da bilgilendirme standı

Erzincan'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşların koruyucu sağlık bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Etkinlik, Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirildi ve bölge halkına doğrudan ulaşmayı hedefledi.

Stantta sunulan hizmetler:

Standı, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi kurdu. Sağlık personeli, vatandaşlara sağlıklı yaşam önerileri, hastalıklardan korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler tarafından sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri hakkında yönlendirme yapıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ziyaret ve değerlendirme:

Stantta yürütülen çalışmaları Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de ziyaret etti. Kadiroğlu ve Tekin, sağlık personelinden saha çalışmaları ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, etkinliğin amacının halkı bilinçlendirmek ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Standın, bilgilendirme ve yönlendirme açısından yerel halk için doğrudan bir kaynak oluşturduğu vurgulandı.

ERZİNCAN’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK STANDI AÇILDI

ERZİNCAN’DA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK STANDI AÇILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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