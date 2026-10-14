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Halk TV binasında sabah erken saatlerde polis incelemesi

Zeytinburnu'ndaki Halk TV binasına sabah 05.30'te polis sevk edildi; Mali Suçlarla Mücadele ekipleri arama yaparken çevik kuvvet dışarıda güvenlik sağladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 07:38

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 07:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Halk TV binasında sabah erken saatlerde polis incelemesi

Halk TV binasında arama çalışması:

İnceleme sabah 05.30 sıralarında Zeytinburnu'ndaki Halk TV binasında başladı. Polis ekipleri kısa süre içinde adrese sevk edildi ve binada inceleme yürütüyor.

görevli birimler ve güvenlik önlemleri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken, Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik tedbiri aldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor; polis binada inceleme yapmaya devam ediyor.

HALK TV&#039;YE İNCELEME: POLİS EKİPLERİ ARAMA YAPIYOR

HALK TV'YE İNCELEME: POLİS EKİPLERİ ARAMA YAPIYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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