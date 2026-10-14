Halk TV binasında sabah erken saatlerde polis incelemesi

Halk TV binasında arama çalışması:
İnceleme sabah 05.30 sıralarında Zeytinburnu'ndaki Halk TV binasında başladı. Polis ekipleri kısa süre içinde adrese sevk edildi ve binada inceleme yürütüyor.
görevli birimler ve güvenlik önlemleri:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri binada arama yaparken, Çevik kuvvet ekipleri binanın önünde güvenlik tedbiri aldı.
Ekiplerin çalışması sürüyor; polis binada inceleme yapmaya devam ediyor.
HALK TV'YE İNCELEME: POLİS EKİPLERİ ARAMA YAPIYOR
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