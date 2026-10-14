Erzincan'da saha çalışmasıyla 94 kişiye kapsamlı sağlık hizmeti verildi

Saha çalışmasının kapsamı:

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli Şekerci İsmail Yalçınkaya Kız Kur’an Kursu’nda yürüttükleri saha çalışmasında 94 kişiye çeşitli sağlık hizmetleri ve eğitimler verdi. Çalışma; tarama, koruyucu eğitim ve yönlendirme adımlarını bir arada içeren çok disiplinli bir program olarak planlandı.

Çocuklara yönelik uygulamalar:

4-6 yaş grubundaki 43 çocuğa yönelik olarak teknoloji bağımlılığı eğitimi gerçekleştirildi ve ebeveynler ekran kullanımı konusunda bilgilendirildi. Diyetisyen eşliğinde verilen sağlıklı beslenme eğitimlerinde katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Fizyoterapist, fiziksel aktivitenin önemi konusunda bilgilendirme yaptı; çocuklara postür analizi uygulanırken yetişkinlere el bileği kavrama testi uygulandı.

Yetişkinlere yönelik tarama ve eğitimler:

Diş hekimleri tarafından ağız ve diş muayeneleri yapılarak koruyucu diş sağlığı eğitimi verildi. Psikolog, ruh sağlığı ve mutlu bireyler üzerine bir söyleşi düzenleyerek katılımcıları bilgilendirdi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi kapsamında 11 kişiye HPV taraması, 10 kişiye mamografi hizmeti sunuldu.

Ayrıca akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalık yönetimi, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşlanma konularında eğitimler verildi; katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı. Taramalarda risk tespit edilen 6 kişi, ileri tetkik ve tedavi için hastaneye yönlendirildi.

Çalışma, koruyucu sağlık hizmetleri ile erken teşhisi birleştiren yaklaşımı ve yerinde yönlendirmelerle yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmeyi hedefledi.

ERZİNCAN’DA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ PERSONELİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ÇALIŞMASINDA 94 KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ SUNULDU