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Tarım kesiminden çağrı: şeker pancarı fiyatı yeniden değerlendirilmeli

Tamer Geyik, şeker pancarı taban fiyatının (kota primli 3 bin 720 lira) üretici beklentisini karşılamadığını, fiyatın revize edilmesini talep etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tarım kesiminden çağrı: şeker pancarı fiyatı yeniden değerlendirilmeli

Geyik'in değerlendirmesi:

Erzincan Ziraat Odası eski Başkanı Tamer Geyik, açıklanan taban fiyatın üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek fiyatın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Geyik, şeker pancarı üretiminin hem çiftçilerin geleceği hem de Türkiye'nin stratejik üretim gücü açısından önemli olduğunu vurguladı.

Fiyat ve maliyet endişesi:

Açıklanan taban fiyatın, kota tamamlama primiyle birlikte 3 bin 720 lira olduğunu hatırlatan Geyik, artan üretim maliyetlerinin dikkate alınmadığını savundu. Bu durumun üreticilerde hayal kırıklığına neden olduğunu kaydetti.

Yerel üretimin sürdürülebilirliği:

Geyik, çiftçilerin ve şeker sanayisinin ayakta kalmasının yerli ve milli üretimin devamlılığı açısından önem taşıdığını belirtti. Söz konusu ürünün stratejik bir nitelik taşıdığını vurgulayarak, politika belirleyicilerden duyarlı adımlar beklediklerini söyledi.

Çiftçiyi hor gören gıdayı zor görür. ifadelerini kullanan Geyik, taban fiyatın yeniden gözden geçirilerek revize edilmesini talep etti.

ŞEKER PANCARI FİYATINA TEPKİ

ŞEKER PANCARI FİYATINA TEPKİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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