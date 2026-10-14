Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Hizmet kalitesi için REDES sonuçları Erzurum'da paylaşıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, REDES kapsamında Erzurum'da düzenlenen 2026 saha değerlendirme toplantısında uygulamaları değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hizmet kalitesi için REDES sonuçları Erzurum'da paylaşıldı

Toplantının kapsamı:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında Erzurum'da düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve 2026 Yılı Saha Çalışmaları Dördüncü Etap Sunum Programı kapsamında planlandı.

Katılımcılar ve odak noktaları:

Toplantıya Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları, birim amirleri ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik katıldı. Katılımcılar, REDES uygulamalarının saha performansına etkisini ve denetim süreçlerinin işleyişini odağa aldı.

Değerlendirme ve hedeflenen iyileştirmeler:

Toplantıda, saha çalışmalarının sonuçları detaylı şekilde ele alındı; uygulamalarda tespit edilen güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi. Katılımcılar, sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ile denetim süreçlerinin etkinliğini artırmaya dönük yaklaşımları paylaştı. REDES kapsamında elde edilen çıktılar ışığında izlenecek yol haritası ve sonraki adımların planlanması için görüş alışverişi yapıldı.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ, SAĞLIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN RİSK ESASLI DENETİM...

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ, SAĞLIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN RİSK ESASLI DENETİM SİSTEMİ (REDES) KAPSAMINDA ERZURUM’DA DÜZENLENEN EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü
images

Erken tanı ve yaşam tarzı ile meme sağlığını korumak mümkün
images

Öğrencilere dini meslek tanıtımı, velilere YKS rehberliği
images

Sanayici kadınların eşliğinde kız çocuklarının hayalleri konuşuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafikte yol verme gerilimi 1 kilometre sürdü: aynaya vuran sürücü tehditte bulundu

Enver Yücel kültür merkezinin temeli Piraziz'de atıldı

Bağ köyünden sofraya: Ekinözü'nün organik üzüm pekmezi mesaisi

İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua