Hizmet kalitesi için REDES sonuçları Erzurum'da paylaşıldı

Toplantının kapsamı:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında Erzurum'da düzenlenen eğitim ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve 2026 Yılı Saha Çalışmaları Dördüncü Etap Sunum Programı kapsamında planlandı.

Katılımcılar ve odak noktaları:

Toplantıya Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları, birim amirleri ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik katıldı. Katılımcılar, REDES uygulamalarının saha performansına etkisini ve denetim süreçlerinin işleyişini odağa aldı.

Değerlendirme ve hedeflenen iyileştirmeler:

Toplantıda, saha çalışmalarının sonuçları detaylı şekilde ele alındı; uygulamalarda tespit edilen güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi. Katılımcılar, sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ile denetim süreçlerinin etkinliğini artırmaya dönük yaklaşımları paylaştı. REDES kapsamında elde edilen çıktılar ışığında izlenecek yol haritası ve sonraki adımların planlanması için görüş alışverişi yapıldı.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ, SAĞLIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN RİSK ESASLI DENETİM SİSTEMİ (REDES) KAPSAMINDA ERZURUM’DA DÜZENLENEN EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI